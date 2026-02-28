Израиль нанес удар по Ирану

Израиль нанес «упреждающий удар по Ирану, чтобы «устранить угрозы для страны». Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает издание Times of Israel.

В ближайшее время ожидается ответный удар Ирана, добавил глава израильского Минобороны. Он подписал указ о введении на территории страны «немедленного чрезвычайного положения».

Воздушное пространство Израиля закрыто, гражданские рейсы отменены. По всей стране объявлена воздушная тревога. С 9:00 по московскому времени в стране запрещены образовательные мероприятия, собрания и работа в офисе, за исключением основных секторов. Командование тыла Армии обороны Израиля предписало жителям страны находиться вблизи бомбоубежищ.

В центре Тегерана прозвучали три взрыва, сообщило иранское агентство Fars. По данным агентства Mehr, несколько ракет упали на университетской улице и в районе Джумхури. Это центральная площадь в столице исламской республики, рядом с которой находится резиденция лидеров Ирана — дворец Саадабад.

Позже иранское агентство Tasnim сообщило о новых взрывах в столице страны. Также удары были нанесены по Исфахану, Куму, Кереджу и Керманшаху, добавило Mehr.

Израильский «12 канал» заявил, что удары нанесены по десяткам целям, принадлежащих режиму исламской республики. Одной из целей стала резиденция верховного лидера Ирана Али Хаменеи, пишет Associated Press. Как сообщило Reuters, Хаменеи нет в Тегеране, он переведен в безопасное место. По неподтвержденным данным, еще одной из целей является резиденция президента Ирана Масуда Пезешкиана, отметило The Times of Israel.

По словам собеседника «12 канала», атака — совместная операция страны с США. The New York Times рассказало, что подготовка к удару длилась несколько месяцев. В Вашингтоне предполагают, что удары будут более интенсивными, чем американская атака на иранские ядерные объекты в июне 2025 года. Официально участие США пока не подтверждено.

Позже участие Вашингтона в ударах по Ирану подтвердил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social: «Мы начали масштабную военную операцию в Иране, мы уничтожим угрозу со стороны жестокого иранского режима». По словам главы Белого дома, цель операции — уничтожение ядерной и ракетной программы Ирана.