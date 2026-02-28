Акции российских нефтяных компаний подорожали после удара США и Израиля по Ирану

Российский фондовый рынок отреагировал на совместную операцию Израиля и США против Ирана — стоимость акций российских нефтных компаний начала увеличиваться. Об этом свидетельствуют данные «Мосбиржи».

Акции «Лукойл» на момент публикации новости подорожали более чем на 2,75%, до 5,365 тысячи рублей. Увеличивается также стоимость акций «Роснефти», «Татнефти», «Газпром нефти», «Башнефти» и «Сургутнефтегаза».

Ценные бумаги «Роснефти» подорожали на 2,94%, стоимость достигла 405,85 рубля. Показатели роста акций «Татнефти» приближаются к 3,05% и 560 рублям за одну единицу. Рост цены одной акции «Газпронефти» остатет — 3% процента (521 рубль за единицу).

Одна акция «Башнефти» увеличила свою стоимость более чем на 3,1% (1520 рублей). «Сургутнефтегаз» отстает от других нефтяных компаний — рост на момент публикации составляет 2,8% (22,6 рубля за акцию).

РБК отмечает, что на данный момент невозможно точно оценить, как атака на Иран скажется на цене нефти — марка Brent на лондонской бирже ICE Futures сегодня не торгуется, торги золотом на бирже Comex также не проводятся.

Израиль нанес удар по городам Ирана утром 28 февраля по московскому времени. Министр обороны страны Исраэль Кац заявил, что Израиль желает устранить угрозы для себя, а действия вооруженных сил назвал «упреждающим ударом».

Позже участие в операции Израиля подтверили и США. Президент страны Дональд Трамп выступил с обращением, в котором заявил об исходящей от Ирана угрозе и призвал иранские вооруженные силы сложить оружие, а жителей Ирана проявить инициативу и свергнуть политический режим.

Иранское агентство Fars заявило, что Тегеран наносит удары по объектам в других странах региона, связанных с США — авиабазам «Аль-Удейд» в Катаре, «Али Аль-Салем» в Кувейте и «Аль-Дафра» в Объединенных Арабских Эмиратах, а также штаб-квартире Пятого флота США в Бахрейне.