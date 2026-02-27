СМИ: Россия усилила принудительную мобилизацию

Генеральное консульство КНР во Владивостоке выпустило обращение к гражданам Китая, постоянно живущим в России. Оно посоветовало им принимать «взвешенные решения» при оформлении долгосрочного российского ВНЖ, поскольку правила его получения требуют обязательного прохождения службы в армии страны.

Опубликование такого сообщения может свидетельствовать о том, что власти Китая опасаются возможного усиления практик принудительной мобилизации в России, считают в Институте изучения войны (ISW).

Исследователи отмечают, что сейчас в России действует закон, который обязывает иностранцев, желающих получить долгосрочный ВНЖ или российское гражданство, заключить контракт на срок не менее года с Минобороны или МЧС. Исключение — негодность к военной службе, подтвержденная военкоматом в России, выполнение требования отслужить в российской армии или наличие гражданства Беларуси.

ISW отмечает, что китайские власти прямо не предостерегли своих граждан от службы в российской армии. Однако выпуск текста, вероятно, является подтверждением того, что Пекин опасается, что Россия будет принуждать живущих в стране китайцев присоединяться к российской армии.

Бывший раб спас целый город и стал миллионером Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили Мир 13 минут чтения

Москва продолжает готовиться к поэтапной мобилизации, считают в ISW. Принудительное рекрутирование иностранцев может стать одним из способов пополнения живой силы российской армии в условиях замедления темпов вербовки.

Ранее издание Le Monde опубликовало материал о подготовке России к новой волне мобилизации. Журналисты также отметили, что Кремль, вероятно, готовит систему, которая справится с принудительной мобилизацией.

При этом, как рассказала изданию Екатерина Шульман, для Владимира Путина проведение такой мобилизации пока не является приоритетной мерой. Однако действия властей говорят о том, что они начали использовать созданные механизмы в течение последних нескольких месяцев.