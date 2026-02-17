Крупнейший автоконцерн России сообщил о резком падении продаж

Президент «АвтоВАЗ» Максим Соколов сообщил о резком падении продаж автомобилей Lada. Компания уже сократила план продаж в феврале на 15%, но пока не справляется и с его выполнением. Об этом со ссылкой на его слова пишет ТАСС.

Соколов во время Недели российского бизнеса рассказал журналистам, что компания надеется, что все же сумеет продать в текущем месяце более 20 тысяч автомобилей. В январе компания сумела продать лишь 19,6 тысячи машин.

Также глава «АвтоВАЗ» отметил, что компания фиксирует пессимистичную динамику на российском рынке автомобилей. Соколов рассказал о серьезной «просадке» в объемах автокредитования — ими для покупки машин пользовались две трети от общего числа покупателей. Решение ЦБ о снижении показателя ключевой ставки до 15,5% пока не оказало влияния на поведение потребителей.

При этом показатели продаж «АвтоВАЗ» снижаются значительно сильнее, чем в среднем по рынку. Так, по данным агентства «Автостат», продажи новых автомобилей в России в январе 2026 года снизились на 9,5% год к году. Спрос же на продукцию «АвтоВАЗ» упал на 29%.

«Комсомольская правда» отмечает, что и показатель января 2025 года в отрасли считали неудачным. Падение продаж в 2026 году в материале связывают с отсутствием традиционных новогодних скидок у диллеров — обычно они помогали сохранить спрос во время январских праздников. При этом цены на машины продолжают устойчиво расти с декабря 2025 года. Средневзвешенная цена одного автомобиля по итогам января увеличилась на 13% год к году.

В 2026 году «АвтоВАЗ» планирует продать 400 тысяч автомобилей — 370 тысяч из них компания хочет реализовать на российском рынке, еще 30 тысяч отправить на экспорт. Для этого «АвтоВАЗ» должен продавать не менее 30,83 тысячи машин в месяц на российском и 2,5 тысячи на экспортном рынках.