EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Крупнейший автоконцерн России сообщил о резком падении продаж

2 минуты чтения 09:05 | Обновлено: 10:10

Президент «АвтоВАЗ» Максим Соколов сообщил о резком падении продаж автомобилей Lada. Компания уже сократила план продаж в феврале на 15%, но пока не справляется и с его выполнением. Об этом со ссылкой на его слова пишет ТАСС.

Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
Общество11 минут чтения

Соколов во время Недели российского бизнеса рассказал журналистам, что компания надеется, что все же сумеет продать в текущем месяце более 20 тысяч автомобилей. В январе компания сумела продать лишь 19,6 тысячи машин.

Также глава «АвтоВАЗ» отметил, что компания фиксирует пессимистичную динамику на российском рынке автомобилей. Соколов рассказал о серьезной «просадке» в объемах автокредитования — ими для покупки машин пользовались две трети от общего числа покупателей. Решение ЦБ о снижении показателя ключевой ставки до 15,5% пока не оказало влияния на поведение потребителей.

При этом показатели продаж «АвтоВАЗ» снижаются значительно сильнее, чем в среднем по рынку. Так, по данным агентства «Автостат», продажи новых автомобилей в России в январе 2026 года снизились на 9,5% год к году. Спрос же на продукцию «АвтоВАЗ» упал на 29%.

«Комсомольская правда» отмечает, что и показатель января 2025 года в отрасли считали неудачным. Падение продаж в 2026 году в материале связывают с отсутствием традиционных новогодних скидок у диллеров — обычно они помогали сохранить спрос во время январских праздников. При этом цены на машины продолжают устойчиво расти с декабря 2025 года. Средневзвешенная цена одного автомобиля по итогам января увеличилась на 13% год к году.

В 2026 году «АвтоВАЗ» планирует продать 400 тысяч автомобилей — 370 тысяч из них компания хочет реализовать на российском рынке, еще 30 тысяч отправить на экспорт. Для этого «АвтоВАЗ» должен продавать не менее 30,83 тысячи машин в месяц на российском и 2,5 тысячи на экспортном рынках.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Общество
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
00:01 16 февраля
«Бухарестский вампир»
Криминал
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
00:01 15 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Натуральный садист
Криминал
Натуральный садист
Участник войны в Украине избивал свою жену. Когда она ушла от него, он взял в заложники другую женщину — и убил ее
00:01 13 февраля
Самый порочный человек в мире
Общество
Самый порочный человек в мире
Он приносил в жертву голубей и устраивал оргии. Его выгнали из Италии и Франции, а после смерти он вдохновлял музыкантов
00:01 12 февраля
Легендарная Наталья
Общество
Легендарная Наталья
Она давала приют трудным подросткам, учила их пользоваться презервативами и помогла им вырасти в достойных людей. Среди них был Дмитрий Марков
00:01 11 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца