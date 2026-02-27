Аналитики предсказали обрушение рынка смартфонов

Мировой рынок смартфонов в 2026 году столкнется с самым сильным падением в истории. Поставки телефонов могут сократиться сразу на 12,9%, из-за чего цена на устройства вырастет, говорится в отчете International Data Corporation (IDC).

«Мы наблюдаем не временное сокращение, а цунамиобразный шок, зародившийся в цепочке поставок микросхем. Этот волновой эффект распространяется по всей индустрии потребительской электроники», — заявил вице-президент IDC Франсиско Херонимо.

По мнению эксперта, сильнее всего кризис ударит по производителям смартфонов на платформе Andoid. Из-за роста цен на компоненты их рентабельность снизится, поэтому поставщики будут вынуждены перекладывать расходы на потребителей.

При этом компании Apple и Samsung лучше других подготовлены к преодолению кризиса, сообщает IDC. Благодаря огромным финансовым потокам и стабильному спросу со стороны покупателей, они могут не только пережить обрушение рынка смартфонов, но и усилить в нем свою монополию, заняв освободившееся доли рынка.

Цены на оперативную память и флеш-накопители, взлетевшие в конце 2025 года, должны стабилизироваться к середине 2027, считает старший директор по исследованиям IDC Набила Попал. Однако цены с большой долей вероятности не вернутся к прежним значениям, из-за чего сегмент дешевых смартфонов, который, по данным IDC, насчитывает 171 миллионов устройств, перестанет существовать.

Вместе с этим россиян стали готовить к резкому увеличению цен на смартфоны. Китайские производители гаджетов планируют увеличить цены на свою продукцию, что приведет к росту конечной стоимости смартфонов в России на 10-30%.