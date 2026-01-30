Россиянам пообещали резкий рост цен на смартфоны

Китайские производители смартфонов планируют увеличить цены на свою продукцию, что приведет к росту конечной стоимости гаджетов в России на 10-30%. Об этом со ссылкой на отправленные компаниями уведомления пишут «Известия».

Дистрибьюторы уже получили обновленные прайс-листы, в которых указаны значительно отличающиеся от текущих цены на телефоны. Заметный их рост будет наблюдаться в среднем и верхнем ценовых сегментах, а также в моделях с увеличенным объемом памяти. Но больше всего в процентах изменятся цены бюджетных смартфонов.

Гаджеты с новыми ценниками на российских прилавках стоит ожидать в марте-апреле, отмечают источники журналистов на рынке. Резкий рост цен связан с увеличением стоимости компонентов телефонов, отвечающих за объем памяти — как встроенной, так и на накопителях.

Бюджетные устройства изменят свою цену в процентах больше телефонов из других сегментов, поскольку доля памяти в их себестоимости выше, отмечают «Известия». Цены на компоненты для телефонов растут из-за резкого повышения спроса со стороны ИИ-сервисов.

При этом в материале сообщается, что каждая новая партия смартфонов приходит в Россию с увеличивающимися закупочными ценами еще с декабря 2025 года. «Известия» не называют конкретные бренды, но отмечают, что марки «второго эшелона» подняли цены на 5-8% в последние два месяца прошлого года. После новогодних праздников этот тренд распространился на поставки от всех брендов.

В интернет-магазине бытовой техники Fplus считают, что рост цен будет продолжаться весь 2026 год, а к лету некоторые телефоны увеличат свою стоимость на 50%. В Wildberries журналистам рассказали, что платформа уже зафиксировала рост цен у производителей и поставщиков. При этом подорожание оперативной памяти сделало выгодным расторжение заключенных по старым ценам контрактов — так ее производители вынуждают участников рынка перезаключать соглашения на новых условиях.