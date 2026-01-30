EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Россиянам пообещали резкий рост цен на смартфоны

2 минуты чтения 10:31

Китайские производители смартфонов планируют увеличить цены на свою продукцию, что приведет к росту конечной стоимости гаджетов в России на 10-30%. Об этом со ссылкой на отправленные компаниями уведомления пишут «Известия».

Я переехала в Бразилию и очень довольна
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
Общество8 минут чтения

Дистрибьюторы уже получили обновленные прайс-листы, в которых указаны значительно отличающиеся от текущих цены на телефоны. Заметный их рост будет наблюдаться в среднем и верхнем ценовых сегментах, а также в моделях с увеличенным объемом памяти. Но больше всего в процентах изменятся цены бюджетных смартфонов.

Гаджеты с новыми ценниками на российских прилавках стоит ожидать в марте-апреле, отмечают источники журналистов на рынке. Резкий рост цен связан с увеличением стоимости компонентов телефонов, отвечающих за объем памяти — как встроенной, так и на накопителях.

Бюджетные устройства изменят свою цену в процентах больше телефонов из других сегментов, поскольку доля памяти в их себестоимости выше, отмечают «Известия». Цены на компоненты для телефонов растут из-за резкого повышения спроса со стороны ИИ-сервисов.

При этом в материале сообщается, что каждая новая партия смартфонов приходит в Россию с увеличивающимися закупочными ценами еще с декабря 2025 года. «Известия» не называют конкретные бренды, но отмечают, что марки «второго эшелона» подняли цены на 5-8% в последние два месяца прошлого года. После новогодних праздников этот тренд распространился на поставки от всех брендов.

В интернет-магазине бытовой техники Fplus считают, что рост цен будет продолжаться весь 2026 год, а к лету некоторые телефоны увеличат свою стоимость на 50%. В Wildberries журналистам рассказали, что платформа уже зафиксировала рост цен у производителей и поставщиков. При этом подорожание оперативной памяти сделало выгодным расторжение заключенных по старым ценам контрактов — так ее производители вынуждают участников рынка перезаключать соглашения на новых условиях.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Мир
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
00:01 29 января
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Интернет и мемы
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
00:14 28 января
Ее затравили за роман с президентом
Мир
Ее затравили за роман с президентом
Президент завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
00:01 27 января
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Общество
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
00:01 26 января
Мем, вышедший из-под контроля
Интернет и мемы
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
00:01 25 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Еще одна страна перейдет на евро
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Еще одна страна перейдет на евро
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке