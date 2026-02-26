СМИ: ядерный потенциал Европы оказался под угрозой

Российские системы противовоздушной и противоракетной обороны в течение ближайших десяти лет могут получить способность перехватывать британские и французские ядерные ракеты. Об этом пишет Politico со ссылкой на новый доклад британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI).

Полторы минуты ужаса Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война Общество 12 минут чтения

Авторы исследования отмечают, что Москва последовательно усиливает защиту своего воздушного пространства. По их оценке, если ее эффективность приблизится к уровню, который в 2024 году продемонстрировали Израиль и США, то ограниченный ядерный удар Великобритании или Франции может просто не достичь цели.

В отличие от США, у которых есть полноценная ядерная триада — ракеты наземного базирования, стратегическая авиация и подводные лодки, — Великобритания и Франция в основном опираются на морской компонент. Их ядерные силы представлены ограниченным числом боеголовок, размещенных на атомных подводных лодках. Это делает европейские ядерные силы менее разнообразными и более ограниченными по масштабу.

В докладе также подчеркивается, что сама возможность гарантированно нанести ответный удар по Москве является ключевым элементом европейского ядерного сдерживания. Если потенциальный противник будет уверен, что значительная часть ракет может быть перехвачена, это может поставить под вопрос надежность такого сдерживания и снизить его психологический и политический эффект, пишет Politico.

Щенок помог найти маньяка Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека Криминал 13 минут чтения

Тема европейского ядерного сдерживания в последние годы вновь стала предметом дискуссий. Ряд стран выступают за переговоры о формировании дополнительных механизмов безопасности, которые дополняли бы американский «ядерный зонтик». При этом НАТО по-прежнему рассматривается как ключевой элемент коллективного сдерживания.

Ситуация осложняется истечением срока действия договора СНВ-III между США и Россией, а также ростом стратегических арсеналов России и Китая. На этом фоне в Европе усиливаются дебаты о роли собственных ядерных сил и их способности обеспечить надежное сдерживание в случае дальнейшей эскалации.