EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: ядерный потенциал Европы оказался под угрозой

2 минуты чтения 13:13

Российские системы противовоздушной и противоракетной обороны в течение ближайших десяти лет могут получить способность перехватывать британские и французские ядерные ракеты. Об этом пишет Politico со ссылкой на новый доклад британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI).

Полторы минуты ужаса
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
Общество12 минут чтения

Авторы исследования отмечают, что Москва последовательно усиливает защиту своего воздушного пространства. По их оценке, если ее эффективность приблизится к уровню, который в 2024 году продемонстрировали Израиль и США, то ограниченный ядерный удар Великобритании или Франции может просто не достичь цели.

В отличие от США, у которых есть полноценная ядерная триада — ракеты наземного базирования, стратегическая авиация и подводные лодки, — Великобритания и Франция в основном опираются на морской компонент. Их ядерные силы представлены ограниченным числом боеголовок, размещенных на атомных подводных лодках. Это делает европейские ядерные силы менее разнообразными и более ограниченными по масштабу.

В докладе также подчеркивается, что сама возможность гарантированно нанести ответный удар по Москве является ключевым элементом европейского ядерного сдерживания. Если потенциальный противник будет уверен, что значительная часть ракет может быть перехвачена, это может поставить под вопрос надежность такого сдерживания и снизить его психологический и политический эффект, пишет Politico.

Щенок помог найти маньяка
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
Криминал13 минут чтения

Тема европейского ядерного сдерживания в последние годы вновь стала предметом дискуссий. Ряд стран выступают за переговоры о формировании дополнительных механизмов безопасности, которые дополняли бы американский «ядерный зонтик». При этом НАТО по-прежнему рассматривается как ключевой элемент коллективного сдерживания.

Ситуация осложняется истечением срока действия договора СНВ-III между США и Россией, а также ростом стратегических арсеналов России и Китая. На этом фоне в Европе усиливаются дебаты о роли собственных ядерных сил и их способности обеспечить надежное сдерживание в случае дальнейшей эскалации.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01
Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01 23 февраля
Самое громкое исчезновение Италии
Криминал
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
01:01 22 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Мир
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
00:01 20 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву