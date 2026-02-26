Врач объяснил вред недосыпа для иммунной системы

Хронический недосып провоцирует вялотекущие воспаления во всем организме. Какое-то время человек может их не замечать, но иммунная система сразу подвергается экстремальному давлению, пишет «Газета».

«С одной стороны, падает активность главных киллеров — NK-клеток. Это делает нас беззащитными перед вирусами и даже снижает способность организма уничтожать зарождающиеся раковые клетки. С другой стороны, активизируются моноциты — клетки врожденного иммунитета. Они меняют свое поведение и начинают агрессивно вырабатывать провоспалительные белки», — объяснил врач-иммунолог Владимир Болибок.

Болибок также добавил, что при бессоннице центральная нервная система человека впадает в состояние гипервозбуждения. Она провоцирует выработку гормонов стресса, в числе которых находится и кортизол.

Тогда мозг ошибочно воспринимает отсутствие сна и накапливающийся стресс как сигнал об опасности. В результате организм запускает защитную реакцию «бей или беги», которая только усиливает общее напряжение. На фоне этого, по словам врача, у человека развивается иммунный дисбаланс.

Болибок добавил, что из-за постоянной нехватки сна организм начинает хуже противостоять инфекциям. При этом фоновое хроническое воспаление, которое присутствует из-за перевозбуждения нервной системы, разрушает не только сосуды, но и суставы.

Ранее исследователи назвали российский город, в котором живет больше всего людей, обладающих предрасположенностью к бессоннице. Дело в том, что специалисты по генетике обнаружили генетический вариант rs113851554, наличие которого, повышает вероятность развития нарушений сна примерно на 26%.