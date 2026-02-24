EN
Общество

Названы самые склонные к бессоннице города России

2 минуты чтения

Городом с самой высокой долей имеющих связанный с предрасположенностью к бессоннице генетический маркер в России оказался Магнитогорск. Об этом со ссылкой на исследование компании Genotek пишет РБК.

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
Общество11 минут чтения

Специалисты по генетике исследовали частоту обнаружения генетического варианта rs113851554, наличие которого, по данным UK Biobank, повышает вероятность развития нарушений сна примерно на 26%. В образцах жителей Магнитогорска он встречался почти в 15% случаев. 

На второй строчке расположилась Махачкала (13,01%), тройку замкнул Петрозаводск (12,73%). В десятке также оказались Благовещенск (12,62%), Чехов (12,61%), Звенигород (12,61%), Пушкин (12,17%), Волжский (11,82%), Южно-Сахалинск (11,59%) и Тольятти (11,38%).

В образцах жителей Москвы и Санкт-Петербурга rs113851554 обнаруживали реже — в 8,92% и 8,67% случаев соответственно. Всего же ученые Genotek проанализировали данные по более чем 166 тысячам геномов жителей России.

Руководитель научных коммуникаций медико-генетического центра Genotek, кандидат биологических наук Екатерина Суркова отметила, что наличие у человека rs113851554 нельзя считать признаком того, что у него обязательно разовьется бессонница. Для соблюдения режима здорового сна все также необходимо следить за общим состоянием здоровья, вести здоровый образ жизни и избегать стресса.

Исследование компании она назвала инструментом для людей, с помощью которого они смогут больше узнать о своем здоровье, чтобы затем более ответственно отнестись к нему. 

Директор Genotek по науке Александр Ракитько заявил, что компания также смогла оценить, как часто rs113851554 встречается у представителей различных этнических групп. Эти данные в публикации РБК не приводятся.

