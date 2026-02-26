Москвичей предупредили о риске затопления домов

Московскому региону грозит опасное весеннее половодье, которое может привести к подтоплению домов и дорожной инфраструктуры. Об этом предупредил в своем телеграм-канале синоптик Евгений Тишковец.

По его словам, из-за большого количества снега столица в период активного таяния может получить около пяти миллионов кубических метров талой воды. «Тающий снег в виде потоков воды устремится в реки. Вода выйдет из берегов и подтопит дома и дороги», — отметил синоптик.

Чтобы объяснить масштаб возможного половодья, Тишковец привел несколько сравнений. По его оценке, такой объем воды сопоставим с высотой 50-этажного небоскреба, полностью заполненного водой, или примерно с двумя тысячами олимпийских бассейнов. Это также эквивалентно 83 тысячам цистерн по 60 тонн каждая либо 700 футбольным полям, покрытым слоем воды глубиной в один метр.

Синоптик подчеркнул, что в случае резкого потепления и интенсивного снеготаяния нагрузка на реки может значительно возрасти, что создаст риск выхода воды из берегов.

В ближайшие дни в столице ожидается заметное потепление. По данным Гидрометцентра Москвы, уже в субботу температура днем поднимется выше нуля, а к воскресенью 1 марта достигнет плюс 2–4 градусов.

Однако синоптики отмечают, что даже при кратковременном потеплении быстрый сход снега маловероятен, сообщил синоптик Михаил Леус. По текущим климатическим нормам средняя дата полного схода снежного покрова в Москве приходится на 30 марта. Самые поздние сроки были зафиксированы 16 апреля 2012 года и 17 апреля 2013 года.

В этом же году из-за аномально снежной зимы таяние может затянуться. По оценке специалиста, учитывая нынешнюю высоту снежного покрова, снег, вероятно, сойдет во второй декаде апреля, или даже ближе к ее окончанию.

Уходящий февраль стал одним из самых снежных за всю историю наблюдений. По данным Метеорологической обсерватории МГУ, за первые 25 дней месяца выпало 74 миллиметра осадков при климатической норме 46 миллиметров. Высота снежного покрова 26 февраля достигла 86 сантиметров — это абсолютный рекорд за все время наблюдений.