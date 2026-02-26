Выкупивший банк у Тинькова миллиардер рассказал подробности сделки

Один из богатейших бизнесменов России, глава «Интерроса» и президент «Норникеля» Владимир Потанин раскрыл подробности покупки доли Олега Тинькова в банке «Тинькофф» (теперь Т-Банк — прим. «Холода»). Интервью с бизнесменом публикует Forbes Russia.

По его словам, сделка была подготовлена в сжатые сроки, «буквально за три-четыре дня». Потанин утверждает, что до этого лично с Тиньковым знаком не был и подключился уже на финальном этапе, когда его команда принесла «готовую конструкцию» сделки.

Бизнесмен рассказал, что предложил провести видеозвонок с основателем банка, чтобы выразить уважение «человеку, который создал хороший бизнес». Главным условием продавца, по словам Потанина, была скорость закрытия сделки. Кроме доли в банке в соглашение также включили российский туристический бизнес Тинькова La Datcha.

Общую сумму сделки Потанин оценил примерно в 400 миллионов долларов. В нее, как он утверждает, вошли пакет акций, «какое-то количество облигаций» и La Datcha. Этот актив впоследствии был продан, однако покупателя Потанин не назвал.

Он подчеркнул, что гордится тем, как быстро его команда смогла выйти на сделку. «Как на учениях, когда говорят командиру: “Вы убиты”. И если он подготовил замену, это особенно ценится и в армии, и в бизнесе тоже», — сказал Потанин, объясняя, что считает оперативность ключевым управленческим качеством.

По словам бизнесмена, после начала войны в Украине и усиления санкционного давления он решил переводить средства, находившиеся на счетах в западных банках, в российские активы и «ждал любых предложений». Почти одновременно, утверждает он, ему предложили приобрести Росбанк и «Тинькофф». Возможность возвращения в банковский бизнес он обсуждал лично с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. И она, по его словам, не возражала при условии прохождения комплаенса.

Потанин добавил, что с конца 2021 года инвестиции «Интерроса» в финтех и высокотехнологичные проекты превысили пять миллиардов долларов. При том что изначально планировалось вложить около миллиарда долларов.