Политика

ФБК раскрыл схему содержания любовницы Путина

2 минуты чтения 12:59 | Обновлено: 14:08
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал новое расследование о миллиардах рублей, оставшихся после строительства дворца Владимира Путина в Геленджике и в дальнейшем оказавшихся в распоряжении Алины Кабаевой. Речь идет о 6,5 миллиардах рублей, которые, как выяснили журналисты, лежат на депозитах, приносят сотни миллионов рублей процентов и тратятся на личные мероприятия и дорогие покупки любовницы и матери детей Путина.

Как напомнили в ФБК, еще в 2021 году миллиардер и близкий друг Путина Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром дворца Путина и собирается открыть там апарт-отель. Однако на самом деле сделка прошла спустя несколько месяцев после его «признания».

Сам дворец Путина оформлен на компанию «Комплекс», принадлежащую фирме «Бином», которой, в свою очередь, владеет компания «Инвестиционные решения». Согласно банковским проводкам, на которые обратил внимание ФБК, Ротенберг купил 100% акций «Бинома» у «Инвестиционных решений» всего за 800 тысяч рублей.

Как отмечает ФБК, в числе инвесторов структуры, находящейся в верхней части цепочки владения, значатся близкие друзья Путина: юрист Николай Егоров, бизнесмен Ильгам Рагимов и супруг двоюродной сестры Путина Виктор Хмарин.

Строительство объекта, как сообщается в расследовании, было завершено в 2023 году. После окончательных расчетов на счетах «Инвестиционных решений» остались «лишние» 6,5 миллиарда рублей. По данным ФБК, вместо распределения этих средств между инвесторами эти деньги были направлены в фонды Алиной Кабаевой.

Так, 4 апреля 2023 года компания перечислила 500 миллионов рублей в Фонд Алины Кабаевой, а 1 ноября — еще 2,5 миллиарда рублей. В финансовых отчетах фонда журналисты обнаружили крупные траты на некую помощь гимнастам. Так, более 3,5 миллионов рублей было направлено на «материальную поддержку» спортсменов, еще 260 миллионов — на фестиваль художественной гимнастики «Алина».

По данным ФБК, основная часть поступивших средств была размещена на банковских депозитах. В 2024 году фонд, как утверждается, получил 225 миллиона рублей в виде процентов по вкладам. 

Сообщается, что у Кабаевой есть еще один фонд, который получил даже больше денег, оставшихся от дворца — 3,5 миллиарда рублей. Речь идет о «Небесной грации», значительная часть средств которого также размещена на депозитах. Журналисты утверждают, что в в 2024 году фонд получил 435 миллионов рублей процентного дохода.

В расследовании также упоминаются отдельные крупные расходы фонда. Так, в декабре 2023 года «Небесная грация», как утверждается, потратила более 30 миллионов рублей на продукцию Императорской Петергофской фабрики, выпускающей часы из золота с сапфировым стеклом и ручной гравировкой.

В ФБК отметили, что суммарные процентные доходы фондов сопоставимы с бюджетом профильных спортивных организаций.

Фото:Grigory Dukor / Reuters

