СМИ узнали о новой «американской мечте»

2 минуты чтения 11:45

США впервые со времен Великой депрессии (1929–1939 годы) столкнулись с чистой миграцией — массовым оттоком населения, показатель которого превысил число въехавших. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на расчеты Института Брукингса и собственный анализ данных.

Согласно расчетам Института Брукингса, в 2025 году число покинувших США на 150 тысяч человек превысило количество иммигрировавших в страну. По прогнозам аналитиков, этот показатель, вероятно, увеличится в 2026 году. При этом The Wall Street Journal отмечает, что цифры могут отличаться от реальной статистики, так как власти полностью не публикуют информацию о количестве уехавших из страны.

«Для ряда граждан новая американская мечта заключается в том, чтобы больше не жить в США», — подчеркивают авторы The Wall Street Journal.

Отмечается, что общий приток мигрантов в 2025 году составил от 2,6 до 2,7 миллиона человек, что значительно ниже пика почти в шесть миллионов в 2023 году. По данным Министерства внутренней безопасности США, в 2025 году было зафиксировано 675 тысяч депортаций и 2,2 миллиона «добровольных самодепортаций».

The Wall Street Journal проанализировала миграционную статистику 15 стран и выяснила, что как минимум 180 тысяч американцев уехали туда в 2025 году. Газета приводит в пример ситуацию в португальском Лиссабоне, где релоканты из США скупают квартиры и фактически вытесняют местных жителей. Подобная ситуация наблюдается и на Бали, в Колумбии и Таиланде, где массовое заселение американцев вызвало протесты местных жителей из-за джентрификации — процесса обновления городских районов, который начинается с прихода новых жителей с высоким достатком.

Кроме того, более 100 тысяч студентов выбрали обучение за границей, чтобы получить более доступное высшее образование, а пожилые американцы обустроились в домах престарелых у границы с Мексикой, где уход обходится дешевле, отмечает The Wall Street Journal.

Согласно историческим данным переписи населения, наблюдаемая сейчас чистая отрицательная миграция в последний раз была зафиксирована в США во время Великой депрессии в 1935 году. Тогда более 100 тысяч эмигрантов в качестве нового места жительства выбрали Советский Союз.

Отмечается, что число уезжающих из США резко выросло во время второго срока президентства Дональда Трампа. Однако, как подчеркивает газета, это явление формировалось годами, в том числе, из-за высокой стоимости жизни.

