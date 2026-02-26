СМИ узнали о новой «американской мечте»

США впервые со времен Великой депрессии (1929–1939 годы) столкнулись с чистой миграцией — массовым оттоком населения, показатель которого превысил число въехавших. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на расчеты Института Брукингса и собственный анализ данных.

Согласно расчетам Института Брукингса, в 2025 году число покинувших США на 150 тысяч человек превысило количество иммигрировавших в страну. По прогнозам аналитиков, этот показатель, вероятно, увеличится в 2026 году. При этом The Wall Street Journal отмечает, что цифры могут отличаться от реальной статистики, так как власти полностью не публикуют информацию о количестве уехавших из страны.

«Для ряда граждан новая американская мечта заключается в том, чтобы больше не жить в США», — подчеркивают авторы The Wall Street Journal.

Отмечается, что общий приток мигрантов в 2025 году составил от 2,6 до 2,7 миллиона человек, что значительно ниже пика почти в шесть миллионов в 2023 году. По данным Министерства внутренней безопасности США, в 2025 году было зафиксировано 675 тысяч депортаций и 2,2 миллиона «добровольных самодепортаций».

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин Общество 11 минут чтения

The Wall Street Journal проанализировала миграционную статистику 15 стран и выяснила, что как минимум 180 тысяч американцев уехали туда в 2025 году. Газета приводит в пример ситуацию в португальском Лиссабоне, где релоканты из США скупают квартиры и фактически вытесняют местных жителей. Подобная ситуация наблюдается и на Бали, в Колумбии и Таиланде, где массовое заселение американцев вызвало протесты местных жителей из-за джентрификации — процесса обновления городских районов, который начинается с прихода новых жителей с высоким достатком.

Кроме того, более 100 тысяч студентов выбрали обучение за границей, чтобы получить более доступное высшее образование, а пожилые американцы обустроились в домах престарелых у границы с Мексикой, где уход обходится дешевле, отмечает The Wall Street Journal.

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег Мир 15 минут чтения

Согласно историческим данным переписи населения, наблюдаемая сейчас чистая отрицательная миграция в последний раз была зафиксирована в США во время Великой депрессии в 1935 году. Тогда более 100 тысяч эмигрантов в качестве нового места жительства выбрали Советский Союз.

Отмечается, что число уезжающих из США резко выросло во время второго срока президентства Дональда Трампа. Однако, как подчеркивает газета, это явление формировалось годами, в том числе, из-за высокой стоимости жизни.