СМИ: Украина увидела «узкое окно возможностей» для вступления в ЕС

2 минуты чтения 16:25

Украинские власти увидели стратегическую возможность для продвижения заявки на членство в ЕС в период между выборами в Венгрии этой весной и президентской кампанией во Франции в 2027 году. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источники в Брюсселе и Киеве.

Именно позиции Будапешта и Парижа могут стать решающими для дальнейшего продвижения Украины к членству. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан последовательно выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС и до апрельских выборов в стране, как отмечают собеседники издания, вряд ли изменит риторику, поскольку критика Киева является частью его предвыборной кампании. 

Тем не менее в Брюсселе допускают, что после выборов Орбан может смягчить позицию, особенно если сохранит власть и столкнется с давлением со стороны партнеров по ЕС или США. В случае же победы на выборах оппозиционного лидера Петера Мадьяра, который сейчас лидирует в опросах, в Киеве и Брюсселе рассчитывают на более конструктивный подход Будапешта к вопросу расширения союза.

В Киеве также учитывают фактор президентских выборов во Франции в 2027 году. По данным опросов, в лидеры выбивается крайне правая партия Марин Ле Пен, ранее занимавшая более мягкую позицию по отношению к Москве. Собеседники издания опасаются, что в случае ее победы Франция может скептически отнестись к дальнейшему расширению ЕС.

В связи с этим Киев пытается добиться, чтобы в мирном соглашении, которое обсуждается при посредничестве президента США Дональда Трампа, появилось упоминание о перспективах членства Украины в Евросоюзе. Президент Владимир Зеленский в минувшей вторник заявил, что Украина заинтересована в максимально быстром продвижении к членству и считает 2027 год реалистичной целью, которая позволит не допустить долгосрочной блокировки процесса со стороны России.

В Евросоюзе, по информации Politico, обсуждается также вариант частичной интеграции Украины уже в 2026 году. Речь идет о предоставлении Киеву статуса, близкого к наблюдателю, на саммитах Европейского совета и в комитетах Европарламента, но при условии продолжения реформ, необходимых для полноценного членства.

