Россиянам без мессенджера Max стали блокировать «Госуслуги»

Россияне столкнулись с тем, что часть функций на портале «Госуслуги» стала недоступна. У пользователей, которые не создали «Цифровой ID» в мессенджере Max, в личном кабинете появляется уведомление о «подозрительной активности», сообщает корреспондент «Холода».

«Для вашей безопасности некоторые функции на Госуслугах могут быть ограничены на 72 часа. Также будет ограничен вход в приложение «Госключ» и на другие сайты, которые используют вход через Госуслуги», — говорится в уведомлении.

Также в сообщении сказано, что служба поддержки Госуслуг не снимает блокировку и не восстанавливает доступ к приложениям. При этом если пользователь хочет снять блокировку раньше 72 часов, то ему предлагается создать «Цифровой ID» и установить «национальный мессенджер» Max.

В профиле «Госуслуг» говорится, что при создании «Цифрового ID» пользователь предоставляет согласие на идентификацию «пользователя для доступа к сервисам в Цифровой платформе Max».

Создатель соцсети Telegram Павел Дуров высказался о принудительном переводе россиян в Max. Он заявил, что именно конкуренция является движущей силой инноваций, а не «назначения чиновниками». Таким образом, попытка России директивно навязать россиянам мессенджер Max, по мнению Дурова, не имеет успешных примеров в мировой практике.

Ранее издание «Медиазона» сообщило, что российским военным запретили использовать Max на фронте, так как он «недостаточно безопасный». Российский провоенный телеграм-канал Fighterbomber добавил, что скоро в российскую армию якобы поступит безопасная программа, общаться в которой будет безопасно.