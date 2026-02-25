СМИ раскрыли подробности законопроекта о регулировании крипторынка

Банк России и Минфин разработали законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах», который вводит новые правила работы крипторынка в России. С документом ознакомилось издание РБК.

Проект предусматривает создание в России лицензированных криптобирж, цифровых депозитариев и криптообменников. Все такие компании должны будут получить разрешение и войти в специальные реестры Центробанка. Покупать и продавать криптовалюту резиденты смогут только через такие официально зарегистрированные площадки, однако исключение сделают для некоторых внешнеторговых операций.

Цифровые депозитарии, согласно документу, займутся учетом прав на криптоактивы и переводами между счетами. Они будут хранить информацию о владельцах и обеспечивать доступ к специальным адресам-идентификаторам, через которые должны проходить сделки. Активы, находящиеся вне таких адресов, не будут защищаться российскими судами.

Отдельной категорией станут криптообменники. Для них Банк России установит минимальный объем операций — не менее 3,5 миллиона рублей в месяц, а также требования к капиталу. Обменники и депозитарии будут обязаны соблюдать законодательство о противодействии отмыванию доходов. При операциях до 100 тысяч рублей предусмотрена упрощенная идентификация клиента, при более крупных переводах — полная проверка отправителя и получателя.

Покупать криптовалюту частные неквалифицированные инвесторы смогут только после теста на понимание рисков. Результат тестирования будет действовать один год. Кроме того, посредники обязаны информировать их о возможных потерях. Банк России ранее предлагал установить лимит на такие сделки на уровне 300 тысяч рублей.

Майнинг разрешат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, включенным в реестр Федеральной налоговой службы. Физические лица смогут добывать криптовалюту при соблюдении лимитов энергопотребления и с обязательным уведомлением налоговых органов. Законопроект вводит и понятие «майнинг-пул», то есть объединение мощностей для совместной добычи. Правительство получит право запрещать майнинг в отдельных регионах.

Основные нормы регулирования должны вступить в силу к 1 июля 2026 года. К 1 июля 2027 года планируется завершить создание инфраструктуры для работы регулируемого крипторынка.