«Архитектор приватизации» рассказал о «последнем шансе» российской оппозиции

Бывший вице-премьер России Альфред Кох назвал выборы 2016 года «последним шансом» российской оппозиции попасть в Госдуму без административных барьеров. Такое мнение он высказал в интервью журналисту Юрию Дудю.

По словам Коха, тогда «Партия народной свободы» (ПАРНАС) могла участвовать в выборах без сбора подписей благодаря мандату Бориса Немцова в Ярославской областной думе. В соответствии с законодательством, наличие в партийном списке действующего депутата регионального парламента позволяло избежать прохождения фильтров. «Если среди списка есть хотя бы один депутат законодательного собрания субъекта федерации, партии не нужно собирать подписи», — пояснил он.

Председатель ПАРНАС Михаил Касьянов предложил объединить оппозиционные силы и сформировать общий список с командой Алексея Навального. Предполагалось, что кандидаты будут распределены по «принципу расчески»: первая позиция — Касьянов, вторая — представитель команды Навального, затем поочередно кандидаты от обеих сторон. По мнению Коха, при таком формате объединенная оппозиция скорее всего смогла бы преодолеть пятипроцентный барьер.

Однако после выхода на телеканале НТВ фильма «Касьянов день», в котором были показаны скрытые съемки из квартиры политика — в том числе интимные кадры и фрагменты личных разговоров, — союз оказался под угрозой. По словам Коха, команда Навального сочла, что скандал делает невозможным участие Касьянова в кампании в качестве лидера объединенного списка.

«Мне позвонил Ашурков и сказал: “Не мог бы ты поговорить с Михаилом Михайловичем, чтобы он снялся, потому что мы не можем с таким зашкваренным товарищем идти во главе списка. А иначе мы не пойдем”», — рассказал Кох.

Он уточнил, что связался с Касьяновым, однако тот отказался менять договоренности. По его словам, лидер ПАРНАС напомнил, что соглашение о совместном участии в выборах уже подписано, а право идти без сбора подписей партия получила благодаря мандату Бориса Немцова.

В итоге команда Навального, как утверждает Кох, отказалась участвовать в кампании на этих условиях. Объединение распалось, а ПАРНАС не смог преодолеть пятипроцентный барьер. «Я это называю последний шанс российской оппозиции», — резюмировал он.

Кох также рассказал о своих отношениях с Алексеем Навальным и его соратниками. По его словам, несмотря на разногласия — в том числе по поводу «умного голосования» и тактики участия в выборах, — он публично поддерживал политика и помогал его команде. «Я всегда, когда он меня просил, писал посты в его поддержку, призывал голосовать», — сказал он.

Кроме того, Кох утверждает, что оказывал и финансовую помощь. Так, в 2012 году он передал Навальному 50 тысяч долларов через правозащитницу Ольгу Романову. «Он с благодарностью их принял», — заявил Кох, уточнив, что речь шла о средствах «на политическую работу».

В 2018 году, по его словам, глава штаба Навального Леонид Волков приезжал к нему в Германию и просил содействия в привлечении средств на президентскую кампанию. Кох утверждает, что речь шла о суммах в 5-10 миллионов долларов от крупных предпринимателей. Он заявил, что отказался заниматься сбором средств, поскольку команда Навального продолжала резко критиковать приватизацию 1990-х, что, по его мнению, делало такую поддержку невозможной.

Кох также добавил, что Навальный обращался к нему и с другими просьбами. В частности, помочь наладить контакт с его дочерью, работавшей в Google и курировавшей направление YouTube в России, а также содействовать публичной поддержке со стороны музыканта Юрия Шевчука.