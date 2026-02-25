EN
Политика

СМИ: план по контролю за миром в Украине оказался под угрозой срыва по прихоти Кремля

2 минуты чтения 12:27

Все больше государств-участников так называемой «коалиции желающих» в частном порядке признают, что их планы по отправке миротворческих сил в Украину после прекращения боевых действий зависят от позиции России. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на анонимные источники.

По данным издания, некоторые страны напрямую увязывают свое участие в миротворческой миссии с позицией Москвы. По словам одного из дипломатов, речь буквально идет о готовности союзников «направить войска в Украину только при согласии России».

Источники газеты отмечают, что это ставит под вопрос реализацию англо-французской инициативы по обеспечению соблюдения возможного режима прекращения огня. Если Кремль выступит против размещения иностранных сил и объявит их законной военной целью, формат миссии придется пересматривать. 

«Если Россия заявит, что не согласна и считает эти войска целью, тогда потребуется иной тип сил. Согласие Москвы в этом вопросе имеет огромное значение», — сказал один из собеседников The Telegraph.

Обсуждение гарантий безопасности сегодня, как отмечает газета, фактически объединилось с переговорами о прекращении огня между Киевом и Москвой, которые проходят при посредничестве США. В рамках этих консультаций стороны обсуждают не только условия перемирия, но и параметры возможной международной миссии после его заключения. Поскольку размещение иностранных сил рассматривается как часть будущих гарантий безопасности для Украины, источники указывают, что без согласия Москвы реализовать такой формат гарантий будет невозможно.

В первоначальном 28-пунктном проекте мирного плана, подготовленном при участии российских и американских представителей, содержалось положение, исключавшее возможность размещения в Украине войск стран западного альянса в рамках миротворческой миссии. Однако в обновленной, сокращенной до 20 пунктов версии документа этот пункт был удален после консультаций США с украинскими и европейскими чиновниками. По оценке The Telegraph, изменение формулировок отражает разногласия вокруг вопроса международных гарантий безопасности и потенциального участия западных государств в обеспечении перемирия.

В Кремле неоднократно заявляли, что присутствие войск стран НАТО на территории Украины будет рассматриваться как легитимная цель для ударов. На этом фоне разногласия внутри коалиции, как пишет The Telegraph, могут осложнить реализацию инициативы по созданию международной миссии в случае перемирия.

