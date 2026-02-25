«Архитектор приватизации» рассказал о «русском Гитлере»

Бывший вице-премьер России и один из идеологов приватизации 1990-х Альфред Кох в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о своей поездке в Чили в 1991 году и провел исторические параллели между событиями в Латинской Америке и Гражданской войной в России.

По его словам, в 1991 году он в составе группы молодых советских экономистов по приглашению института свободы и развития в Сантьяго поехал на двухнедельный семинар, посвященный чилийским реформам. Лекции, как утверждает Кох, читали представители правительства — министр труда, министр экономики, министр финансов и другие участники преобразований.

Дудь пояснил, что так называемое «чилийское экономическое чудо» было реализовано «чилийскими мальчиками» — вошедшими в правительство экономистами, получившими образование в Чикагском университете и вернувшимися на родину для проведения рыночных реформ. Кох назвал чилийский опыт единственным на тот момент «примером обратной трансформации» — перехода от социализма к капитализму.

По словам бывшего вице-премьера, в завершение семинара делегацию принял глава Чили Аугусто Пиночет. «Нам вручили портфели, он что-то сказал, и мы ушли. Содержательного диалога не было», — рассказал Кох.

Он заявил, что считает Пиночета спасителем Чили от превращения в «новую Кубу», признав при этом, что реформы сопровождались жертвами. В ходе беседы Кох также упомянул сподвижника лидера страны, бывшего бригадира чилийской армии Мигеля Краснова, которого назвал руководителем репрессивных действий чилийских властей.

Далее Кох провел мысленный эксперимент, связанный с российской историей. Он предположил, что если бы в 1918 году во время штурма Екатеринодара (нынешнего Краснодара) генерал Лавр Корнилов остался жив и одержал победу в Гражданской войне, то в стране могла бы установиться иная модель развития. При этом Кох охарактеризовал Корнилова как «русского Гитлера», описав возможные жесткие репрессии против большевиков.

«Естественно, в демократической России левое движение, которое нам всем будет рассказывать: “Были такие коммунисты, которые добра народу хотели. Их вот эти вот фашисты повесили злые, садисты. Давайте будем ходить с их портретами по улице”», — описал мысленный эксперимент Кох.

Проводя параллели, он сравнил Пиночета с Корниловым, а лидеров чилийских левых — с большевистскими деятелями начала XX века.

Альфреда Коха называют «архитектором приватизации» 1990-х годов. Он участвовал в проведении залоговых аукционов вместе с Анатолием Чубайсом и Егором Гайдаром. Сейчас Кох живет в Германии, он открыто осуждает российскую агрессию в Украине и считает, что поражение России в этой войне «пойдет ей на пользу».