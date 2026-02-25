EN
Общество

Ребенок попал в больницу из-за употребления колы

10:04

Во Владивостоке 12-летний ребенок попал в больницу с кровавой рвотой из-за проблем с желудком, которые усугубились от длительного употребления кока-колы. Об этом сообщила пресс-служба Краевой детской клинической больницы №1.

«Ребенка доставили к нам в отделение. Зашли в желудок, и даже при минимальном контакте эндоскопа со слизистой возникали моментально микрокровоизлияния. Это говорит о том, что у ребенка уже были все предпосылки к эрозийному гастриту, который усугубился из-за употребления кока-колы», — рассказала врач-эндоскопист Маргарита Лемза.

По ее словам, пациенту теперь предстоит длительное лечение и наблюдение у гастроэнтеролога. Лемза подчеркнула, что при здоровом желудке разрыва может и не произойти, но при любом заболевании желудочно-кишечного тракта употребление сладкой газировки может привести к тяжелым последствиям.

«Кока-кола содержит ортофосфорную кислоту, пусть и в небольшом количестве, но это вещество, которое используется для растворения ржавчины. И если у человека есть предпосылки к возникновению гастритов, то может быть и эрозия, в том числе и с кровоточивостью», — сказала врач.

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
Общество

Медики подтвердили, что в последнее время в больницах растет число детей с эрозивными гастритами, панкреатитами и даже панкреонекрозом. Причиной подобных заболеваний становятся не только газированные напитки, но и острая китайская закуска латяо, а также регулярное употребление фастфуда. Во многих случаях, как отмечается, детям требуется госпитализация и продолжительное лечение.

«И латяо, и газировка — это ядерная смесь в желудке. Объясняйте, что важно употреблять в пищу. Запрещать не стоит. Подростки часто делают выбор в пользу фастфуда, сладостей и газированных напитков. Эти продукты дают энергию на короткое время, но не обеспечивают организм нужными строительными материалами молодому человеку. А порой приводят к необратимым последствиям для здоровья», — предупредили врачи.

В январе стало известно, что житель города Алматы в Казахстане на протяжении нескольких лет беспрерывно употреблял энергетические напитки, чтобы справиться с переутомлением на работе. В итоге у мужчины диагностировали тяжелое заболевание сердца, ему потребовалась трансплантация.

