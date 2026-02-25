СМИ: российскую армию охватила паника после отключения Starlink

Украинская разведка получила доступ к переговорам российских солдат после отключения спутникового интернета Starlink. В них военные жаловались на отсутствие связи и говорили, что у них остались только «рации, кабели и голуби», сообщает Politico.

Космическая компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX с 1 февраля 2026 года по просьбе министерства обороны Украины начала блокировать терминалы Starlink, который использовали российские подразделения. Это, по данным издания, немедленно вызвало хаос среди военных России, а Украина, наоборот, получила новые тактические возможности.

«В тот самый день, когда Starlink был отключен, мы заметили, что артиллерийский и минометный огонь резко прекратился. Количество сброшенных беспилотников и FPV-атак также внезапно сократилось. С тех пор координация между их подразделениями также стала более сложной», — сказал в разговоре с журналистами украинский оператор воздушной разведки из бригады «Буревой», который согласился представиться только по позывному «Мустанг».

Через несколько дней после отключения Starlink в Украине заявили о замедлении российского наступления. Советник украинского Минобороны Сергей Бескрестнов писал, что «у противника на фронтах не проблемы, у противника катастрофа». Он также добавлял, что все управление российскими войсками якобы «легло», а на многих участках штурмовые действия были остановлены.

Украинские источники отмечали в разговоре с Politico, что на третий год войны терминалы Starlink стали появляться на оккупированной Россией территории все чаще. Якобы даже российские пехотинцы носили с собой в рюкзаках мини-терминалы Starlink. Мустанг рассказал, что операторы БПЛА обнаруживали терминалы Starlink практически на каждой российской позиции вдоль линии соприкосновения. «В какой-то момент нам показалось, что у русских больше устройств, чем у нас», — сказал он.

На данный момент, как пишет издание, войска России ищут альтернативы американскому спутниковому интернету. Российские подразделения, как предполагают украинские разведчики, скорее всего, попытаются переключиться на свои собственные спутниковые терминалы, но, по данным Politico, скорость и качество связи у них значительно ниже.

Воспользовавшись отключением спутниковой связи Starlink, Украина добилась наибольших успехов на фронте за последние два с половиной года. Институт изучения войны (ISW) сообщил, что за неделю украинская армия отбила у России 201 квадратный километр.