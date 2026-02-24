СМИ: Россия начала покупать «троянские дома» в Европе

Власти России могли начать скупать недвижимость у военных объектов в Европе, чтобы заняться шпионажем. Об этом со ссылкой на действующих и бывших сотрудников разведывательных служб Европы пишет The Telegraph.

Точное количество стран, в которых Россия уже приобрела такие объекты, в материале не приводится. Источники журналистов считают, что таких государств окажется не менее 12. При этом скупаемые под контролем Москвы объекты чаще всего являются неприметными или даже заброшенными. Их The Telegraph называет «троянскими домами».

К таким объектам относятся летние дома, дачные домики, склады и заброшенные школы. В некоторых случаях европейские страны подозревали в использовании для слежки целые острова, пишет издание.

Представители разведки считают, что вместо начала полномасштабной войны в Европе Россия может попытаться проверить решимость НАТО — парализовать транспортные, коммуникационные и энергетические сети, а затем отрицать свою причастность.

Это затруднит применение пятой статьи НАТО, поскольку отказ от признания ответственности сделает сложным привлечение поддержки со стороны других государств, считает один из собеседников The Telegraph.

В качестве примеров обнаружения таких объектов журналисты приводят небольшие дома у норвежской военной базы Бардуфосс, санаторий в Латвии, объекты в Германии, Польше, Швеции, Финляндии, Литве, Италии, Греции и Великобритании.

В 2018 году власти Финляндии заподозрили, что Россия пытается создать секретную военную базу на острове Сяккилуото. На его территории они обнаружили несколько пирсов, вертолетную площадку, маскировочную сетку, напоминающие казармы здания, спутниковые антенны и современное оборудования для связи.

Тогда Финляндия не стала вступать в конфликт с Россией и лишь приговорила к условному сроку владельца компании, на которую был оформлен остров, россиянина Павла Мельникова к условному сроку.

Сейчас, по данным журналистов, Россия отказалась от использования таких объектов, сосредоточившись на приобретении менее масштабных точек. Власти некоторых стран опасаются, что для наблюдения за важными объектами будут использоваться и доступные обычным людям места. Так, Латвия закрыла расположенные у береговой линии курорты советских времен.

Аналогичные действия может совершать и Китай, считают собеседники The Telegraph. Но Пекин, по их мнению, собирается не готовиться к диверсиям, а установить пункты долгосрочного наблюдения и собирать данные, которые можно будет расшифровать в дальнейшем.