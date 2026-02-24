EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Россия начала покупать «троянские дома» в Европе

2 минуты чтения 14:25

Власти России могли начать скупать недвижимость у военных объектов в Европе, чтобы заняться шпионажем. Об этом со ссылкой на действующих и бывших сотрудников разведывательных служб Европы пишет The Telegraph.

Щенок помог найти маньяка
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
Криминал13 минут чтения

Точное количество стран, в которых Россия уже приобрела такие объекты, в материале не приводится. Источники журналистов считают, что таких государств окажется не менее 12. При этом скупаемые под контролем Москвы объекты чаще всего являются неприметными или даже заброшенными. Их The Telegraph называет «троянскими домами».

К таким объектам относятся летние дома, дачные домики, склады и заброшенные школы. В некоторых случаях европейские страны подозревали в использовании для слежки целые острова, пишет издание.

Представители разведки считают, что вместо начала полномасштабной войны в Европе Россия может попытаться проверить решимость НАТО — парализовать транспортные, коммуникационные и энергетические сети, а затем отрицать свою причастность.

Это затруднит применение пятой статьи НАТО, поскольку отказ от признания ответственности сделает сложным привлечение поддержки со стороны других государств, считает один из собеседников The Telegraph. 

В качестве примеров обнаружения таких объектов журналисты приводят небольшие дома у норвежской военной базы Бардуфосс, санаторий в Латвии, объекты в Германии, Польше, Швеции, Финляндии, Литве, Италии, Греции и Великобритании.

В 2018 году власти Финляндии заподозрили, что Россия пытается создать секретную военную базу на острове Сяккилуото. На его территории они обнаружили несколько пирсов, вертолетную площадку, маскировочную сетку, напоминающие казармы здания, спутниковые антенны и современное оборудования для связи. 

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
Мир15 минут чтения

Тогда Финляндия не стала вступать в конфликт с Россией и лишь приговорила к условному сроку владельца компании, на которую был оформлен остров, россиянина Павла Мельникова к условному сроку.

Сейчас, по данным журналистов, Россия отказалась от использования таких объектов, сосредоточившись на приобретении менее масштабных точек. Власти некоторых стран опасаются, что для наблюдения за важными объектами будут использоваться и доступные обычным людям места. Так, Латвия закрыла расположенные у береговой линии курорты советских времен.

Аналогичные действия может совершать и Китай, считают собеседники The Telegraph. Но Пекин, по их мнению, собирается не готовиться к диверсиям, а установить пункты долгосрочного наблюдения и собирать данные, которые можно будет расшифровать в дальнейшем.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01 23 февраля
Самое громкое исчезновение Италии
Криминал
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
01:01 22 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Мир
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
00:01 20 февраля
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Мир
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
00:01 19 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине