Общество

Российский бизнес захотел покупать данные у силовиков

2 минуты чтения 15:42 | Обновлено: 15:43

Члены «Ассоциации больших данных» (АБД), в которую в том числе входят «Сбер», «Яндекс» и «Газпромбанк», обратились в МВД с просьбой разрешить компаниям покупать отдельную информацию из ведомственных баз. Речь идет о данных о подозреваемых и обвиняемых по уголовным и административным делам, информации о розыске, постановке на учет и дееспособности граждан, пишет «Коммерсантъ».

Соответствующее письмо члены АБД 19 февраля направили главе IT-комитета Госдумы Сергею Боярскому. В документе АБД просит предоставить компаниям, которые будут обмениваться данными в новой единой антифрод-системе с госорганами, платный доступ к части баз данных МВД. По мнению авторов письма, доступ к таким данным «позволит кредитным и иным организациям выстраивать более комплексные антифрод-системы, учитывающие большее число параметров и индикаторов». 

«Это поможет вывести на новый уровень риск-профилирование и обеспечить таргетированный мониторинг в отношении лиц, подверженных повышенному риску манипулирования, воздействия со стороны злоумышленников, сознательного или неосознанного вовлечения в противоправную деятельность», — считают в АБД.

Боярский, в свою очередь, заявил, что предложение ассоциации требует всестороннего анализа и дополнительной проработки с профильными ведомствами.

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
Общество11 минут чтения

Тем временем многие представители телеком- и финансовых компаний поддержали инициативу АБД. «Такая информация была бы полезной для калибровки моделей по выявлению подозрительной активности, выработки новых критериев работы антифрод-алгоритмов, актуальной информации об изменении мошеннических сценариев», — сообщили в Т2. 

В «МегаФоне» считают, что расширение доступа к информации позволит быстрее выявлять мошеннические схемы. Руководитель дирекции по предотвращению кибермошенничества Альфа-банка Евгений Винокуров отметил, что любой обмен данными, позволяющий верифицировать риски, может быть полезен.

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
Мир15 минут чтения

При этом специалисты по информационной безопасности предупреждают о рисках. В «Информзащите» отмечают, что расширение круга компаний с доступом к чувствительным данным повышает вероятность утечек. «При этом злоумышленник получит не обезличенный или ограниченный профиль пользователя, а всю информацию о нем. Как минимум это дает киберпреступникам возможность придумать правдоподобную фишинговую схему», — добавил эксперт программных продуктов «Кода безопасности» Максим Александров. 

Кроме того, по данным «Информзащиты», информация о судимости или нахождении на учете может годами влиять на решения о предоставлении человеку услуг.

