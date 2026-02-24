EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Ехавшая по тротуару пожарная машина насмерть задавила ребенка в Петербурге

2 минуты чтения 08:55

Водитель пожарной машины наехал на шестилетнего мальчика во время движения по тротуару на одной из улиц Санкт-Петербурга. Ребенок получил несовместимые с жизнью травмы и скончался, сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
Общество11 минут чтения

Пожарный расчет вечером 23 февраля реагировал на вызов. Прибыв на место, водитель решил развернуться через тротуар. Поворачивая направо, он не заметил ребенка, которого сопровождала бабушка.

Медики попытались спасти мальчика, в больницу он был доставлен в состоянии клинической смерти. Их усилия не дали результата и ребенок скончался. О состоянии здоровья его бабушки Госавтоинспекция не сообщила.

Власти начали проверку по факту произошедшего и пообещали установить все обстоятельства и причины инцидента. МВД, Следственный комитет и прокуратура Петербурга не сообщали о возбуждении уголовного дела или задержании кого-либо из участников инцидента.

Ранее управление Следственного комитета по Московской области рассказало о гибели восьмилетней девочки во время катания на «ватрушке». Она попала под колеса автомобиля собственного отца.

Мужчина решил покатать своих детей на тюбинге по заснеженным дорогам деревни Румянцево, но не рассчитал траекторию движения — на одном из поворотов «ватрушка» ребенка оказалась прямо под машиной. Девочка скончалась в больнице от полученных травм.

Силовики отчитались также и о задержании мужчины. Против него возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК). Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы.

Известно, что мужчина катал двоих детей — о состоянии здоровья второго в пресс-релизе не сообщалось. После распространения информации об инциденте депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить продажу тюбингов в России.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01 23 февраля
Самое громкое исчезновение Италии
Криминал
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
01:01 22 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Мир
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
00:01 20 февраля
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Мир
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
00:01 19 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине