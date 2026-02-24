Ехавшая по тротуару пожарная машина насмерть задавила ребенка в Петербурге

Водитель пожарной машины наехал на шестилетнего мальчика во время движения по тротуару на одной из улиц Санкт-Петербурга. Ребенок получил несовместимые с жизнью травмы и скончался, сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

Пожарный расчет вечером 23 февраля реагировал на вызов. Прибыв на место, водитель решил развернуться через тротуар. Поворачивая направо, он не заметил ребенка, которого сопровождала бабушка.

Медики попытались спасти мальчика, в больницу он был доставлен в состоянии клинической смерти. Их усилия не дали результата и ребенок скончался. О состоянии здоровья его бабушки Госавтоинспекция не сообщила.

Власти начали проверку по факту произошедшего и пообещали установить все обстоятельства и причины инцидента. МВД, Следственный комитет и прокуратура Петербурга не сообщали о возбуждении уголовного дела или задержании кого-либо из участников инцидента.

Ранее управление Следственного комитета по Московской области рассказало о гибели восьмилетней девочки во время катания на «ватрушке». Она попала под колеса автомобиля собственного отца.

Мужчина решил покатать своих детей на тюбинге по заснеженным дорогам деревни Румянцево, но не рассчитал траекторию движения — на одном из поворотов «ватрушка» ребенка оказалась прямо под машиной. Девочка скончалась в больнице от полученных травм.

Силовики отчитались также и о задержании мужчины. Против него возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК). Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы.

Известно, что мужчина катал двоих детей — о состоянии здоровья второго в пресс-релизе не сообщалось. После распространения информации об инциденте депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить продажу тюбингов в России.