В Госдуме предложили новые ограничения для самозанятых

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил изменить условия работы режима самозанятости. Об этом со ссылкой на его письмо в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой и главы Минфина Антона Силуанова пишет РИА «Новости».

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин Общество 11 минут чтения

Политик считает, что самозанятым следует разрешить оказывать услуги только физическим лицам, а также сдавать в аренду жилую и коммерческую недвижимость. Сейчас самозанятые могут работать и с ИП, а также юридическими лицами.

Свое предложение Нилов обосновал тем, что на практике режим самозанятости используется для злоупотреблений со стороны работодателей. По мнению депутата, они стремятся подменить трудовые отношения гражданско-правовыми, одновременно недостаточно защищая социальные права самозанятых.

Режим самозанятости (официально — налог на профессиональную доход) появился в России в 2019 году, он работает в порядке эксперимента, который завершится в конце 2028 года. Предложения Нилова касаются периода, который наступит в 2029 году, когда эксперимент будет окончен.

Сам режим, по мнению депутата, стал востребованным среди россиян, а число самозанятых в стране составляет около 15 миллионов человек. Нилов предлагает начать общественную дискуссию о сохранении режима в обновленном формате или о параметрах другого механизма, который заменит самозанятость.

Ранее полностью отменить режим самозанятости предложили в Совете Федерации. Рекомендации правительству содержали призыв закончить работу экспериментального режима досрочно. Свое решение сенаторы обосновали тем, что в России существует практика «занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников».

При этом власти регулярно заявляют, что все параметры работы режима самозанятости останутся неизменными до конца его срока действия. Позже в правительстве еще раз подтвердили, что не планируют отменять самозанятость досрочно.