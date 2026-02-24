EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

В Госдуме предложили новые ограничения для самозанятых

2 минуты чтения 10:40 | Обновлено: 10:42

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил изменить условия работы режима самозанятости. Об этом со ссылкой на его письмо в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой и главы Минфина Антона Силуанова пишет РИА «Новости».

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
Общество11 минут чтения

Политик считает, что самозанятым следует разрешить оказывать услуги только физическим лицам, а также сдавать в аренду жилую и коммерческую недвижимость. Сейчас самозанятые могут работать и с ИП, а также юридическими лицами.

Свое предложение Нилов обосновал тем, что на практике режим самозанятости используется для злоупотреблений со стороны работодателей. По мнению депутата, они стремятся подменить трудовые отношения гражданско-правовыми, одновременно недостаточно защищая социальные права самозанятых.

Режим самозанятости (официально — налог на профессиональную доход) появился в России в 2019 году, он работает в порядке эксперимента, который завершится в конце 2028 года. Предложения Нилова касаются периода, который наступит в 2029 году, когда эксперимент будет окончен.

Сам режим, по мнению депутата, стал востребованным среди россиян, а число самозанятых в стране составляет около 15 миллионов человек. Нилов предлагает начать общественную дискуссию о сохранении режима в обновленном формате или о параметрах другого механизма, который заменит самозанятость.

Ранее полностью отменить режим самозанятости предложили в Совете Федерации. Рекомендации правительству содержали призыв закончить работу экспериментального режима досрочно. Свое решение сенаторы обосновали тем, что в России существует практика «занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников».

При этом власти регулярно заявляют, что все параметры работы режима самозанятости останутся неизменными до конца его срока действия. Позже в правительстве еще раз подтвердили, что не планируют отменять самозанятость досрочно.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01 23 февраля
Самое громкое исчезновение Италии
Криминал
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
01:01 22 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Мир
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
00:01 20 февраля
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Мир
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
00:01 19 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине