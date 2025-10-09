Совфед предложил поднять налоги миллионам россиян

Совет Федерации предложил правительству России досрочно прекратить действие режима налога на профессиональный доход (НПД), работу в рамках которого также называют самозанятостью, пишет РБК.

Рекомендация содержится в постановлении Совфеда по итогам совещания с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым — сенаторы считают, что правительство должно «проработать вопрос о завершении эксперимента» с НПД уже в 2026 году.

Отмену режима самозанятости в Совфеде обосновали необходимостью «недопущения практики занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников». Ранее, как отмечают журналисты, Решетников заявлял о том, что власти намерены не менять условия работы для самозанятых до конца 2028 года.

В конце сентября Решетников прямо подтверждал, что никаких изменений в режиме работы по НПД до конца его обозначенного срока правительство не планирует, он назвал это принципиальной позицией властей. Одновременно министр заявил, что власти продолжат выявлять случаи, когда работодатели переводят сотрудников на самозанятость вместо заключения полноценных трудовых соглашений.

Тогда же министр «приступить к обсуждению» не только налогообложения самозанятых после 2028 года, но и «решать вопрос» по индивидуальным предпринимателям, которые «продают труд или услуги» по аналогичной схеме. Необходимость решения и этого вопроса Решетников обосновал тем, что лимит годового дохода по режиму НПД составляет 2 миллиона рублей (на самом деле 2,4 миллиона рублей — прим. «Холода»), а лимит у некоторых режимов ведения ИП доходит до 60 миллионов рублей.

Режим самозанятости действует в России с 2019 года в порядке эксперимента, при его введении власти обещали, что условия работы не будут изменены в течение 10 лет. Самозанятые платят налог на доход по льготной ставке — 4% при работе с физическими лицами и 6% при работе с юридическими.

При регистрации также предоставляется льгота в размере 10 тысяч рублей, которая временно уменьшает ставки до 3% и 5% соответственно. По данным Минэкономразвития, на данный момент в качестве самозанятых в России зарегистрировано 14,3 миллиона человек.