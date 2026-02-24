Россия начала полномасштабное вторжение в Украину из-за «киевского режима», однако впоследствие война превратилась в противостояние Москвы и Запада. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«Четыре года назад начиналась специальная военная операция против киевского режима, который занимался физическим уничтожением и убийством людей на востоке своей страны. Впоследствии СВО де-факто после прямого вмешательства в этот конфликт стран западной Европы и США превратилась в гораздо более масштабное противостояние России и стран Запада, которые вынашивали по-прежнему вынашивают цель по сокрушению нашей страны», — сказал Песков.
По его словам, за эти четыре года «произошло созревание общества в плане понимания наших корней, понимания того, что такое хорошо и что такое плохо в международных делах».
«У России открылись глаза на многие международные процессы, на то, как дальше выстраивать отношения со многими международными организациями и столицами. Это очень важные четыре года в жизни нашей страны. Страна будет идти дальше, и, конечно же, эти четыре года навсегда останутся в памяти людей», — утверждает Песков.
Он также подчеркнул, что главной целью полномасштабной войны в Украине была и остается обеспечение безопасности жителей Донбасса. «Главная цель — это обеспечение безопасности людей, которые жили и живут на востоке Украины, которые были действительно в смертельной опасности», — сказал Песков.
Представитель Кремля утверждает, что в Москве по-прежнему надеются на мирное разрешение конфликта, но многое сейчас зависит от позиции и действий Киева. «Вы знаете, что с самого начала были предприняты усилия для того, чтобы завершить это мирным путем, было разработано соглашение. И тогда, после вмешательства Великобритании в этот мирный процесс, дело снова вернулось на военный трек», — добавил Песков.
Согласно новому опросу российского исследовательского проекта «Хроники», доля последовательных сторонников войны с февраля 2025 года сократилась на четыре процентных пункта и теперь составляет 14%. Кроме того, 20% собеседников «Хроник» выступили за скорейший мир между Россией и Украиной. Также во время опроса 58% респондентов заявили, что хотят восстановления отношений с западными странами.