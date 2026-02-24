EN
Политика

Кремль назвал главную причину войны в Украине

2 минуты чтения 12:53 | Обновлено: 13:18

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину из-за «киевского режима», однако впоследствие война превратилась в противостояние Москвы и Запада. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». 

«Четыре года назад начиналась специальная военная операция против киевского режима, который занимался физическим уничтожением и убийством людей на востоке своей страны. Впоследствии СВО де-факто после прямого вмешательства в этот конфликт стран западной Европы и США превратилась в гораздо более масштабное противостояние России и стран Запада, которые вынашивали по-прежнему вынашивают цель по сокрушению нашей страны», — сказал Песков.

По его словам, за эти четыре года «произошло созревание общества в плане понимания наших корней, понимания того, что такое хорошо и что такое плохо в международных делах».

«У России открылись глаза на многие международные процессы, на то, как дальше выстраивать отношения со многими международными организациями и столицами. Это очень важные четыре года в жизни нашей страны. Страна будет идти дальше, и, конечно же, эти четыре года навсегда останутся в памяти людей», — утверждает Песков.

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
Мир15 минут чтения

Он также подчеркнул, что главной целью полномасштабной войны в Украине была и остается обеспечение безопасности жителей Донбасса. «Главная цель — это обеспечение безопасности людей, которые жили и живут на востоке Украины, которые были действительно в смертельной опасности», — сказал Песков.

Представитель Кремля утверждает, что в Москве по-прежнему надеются на мирное разрешение конфликта, но многое сейчас зависит от позиции и действий Киева. «Вы знаете, что с самого начала были предприняты усилия для того, чтобы завершить это мирным путем, было разработано соглашение. И тогда, после вмешательства Великобритании в этот мирный процесс, дело снова вернулось на военный трек», — добавил Песков.

Согласно новому опросу российского исследовательского проекта «Хроники», доля последовательных сторонников войны с февраля 2025 года сократилась на четыре процентных пункта и теперь составляет 14%. Кроме того, 20% собеседников «Хроник» выступили за скорейший мир между Россией и Украиной. Также во время опроса 58% респондентов заявили, что хотят восстановления отношений с западными странами.

