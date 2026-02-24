EN
EN
Общество

Большинство россиян выступили за мир с Украиной и восстановление отношений с Западом

2 минуты чтения 11:50

К четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину исследовательский проект «Хроники» опубликовал исследование об отношении россиян к войне и союзничеству с Западом. Опрос проводился по телефону среди 1604 совершеннолетних респондентов.

Дисклеймер

Опросы общественного мнения не могут полностью передать правдивое отношение россиян к войне. В условиях военной цензуры проведение соцопросов в России сопряжено с определенными рисками для респондентов. Участники исследования понимают, что могут быть привлечены к вполне реальной уголовной ответственности за критику «СВО» и призывам к миру с Украиной, поэтому вполне вероятно, что многие отказываются озвучивать свое честное мнение по этому поводу.

Согласно опросу, доля последовательных сторонников войны с февраля 2025 года сократилась на четыре процентных пункта и теперь составляет 14%. При этом 31% опрошенных считают, что армия должна оставаться приоритетной статьей бюджетных расходов. Еще 35% заявили, что не поддержали бы решение о выводе войск из Украины без достижения заявленных целей войны. В феврале 2025 года эти показатели были значительно выше: 36% выступали за приоритетное финансирование армии, а 46% не поддержали бы вывод войск без достижения военных целей.

Во время опроса половина респондентов «не выразили поддержку СВО», еще 47% заявили, что в условиях дефицита бюджета приоритетом правительства должна быть социальная сфера, а 42% поддержали бы решение вывести войска с территории Украины и начать мирные переговоры «без достижения целей СВО». Кроме того, 20% собеседников «Хроник» выступили за скорейший мир между Россией и Украиной, что на один процентный пункт меньше, чем годом ранее.

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
Мир15 минут чтения

Согласно результатам исследования, 87% опрошенных столкнулись с последствиями войны, блокировками интернета или нехваткой лекарств или бензина. 60% респондентов рассказали, что ощутили на себе как минимум один из трех негативных факторов: ухудшение материального положения, потерю работы без возможности найти подходящую, а также общее негативное влияние боевых действий на свою жизнь.

В обществе все еще высок запрос на нормализацию жизни, отмечают аналитики. Так, 88% респондентов хотят, чтобы власти сосредоточились на решении внутренних социально-экономических проблем. 65% согласны на мир с Украиной на условиях взаимных уступок, а 58% — на восстановление отношений с западными странами.

