Большинство россиян выступили за мир с Украиной и восстановление отношений с Западом

К четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину исследовательский проект «Хроники» опубликовал исследование об отношении россиян к войне и союзничеству с Западом. Опрос проводился по телефону среди 1604 совершеннолетних респондентов.

Дисклеймер Опросы общественного мнения не могут полностью передать правдивое отношение россиян к войне. В условиях военной цензуры проведение соцопросов в России сопряжено с определенными рисками для респондентов. Участники исследования понимают, что могут быть привлечены к вполне реальной уголовной ответственности за критику «СВО» и призывам к миру с Украиной, поэтому вполне вероятно, что многие отказываются озвучивать свое честное мнение по этому поводу.

Согласно опросу, доля последовательных сторонников войны с февраля 2025 года сократилась на четыре процентных пункта и теперь составляет 14%. При этом 31% опрошенных считают, что армия должна оставаться приоритетной статьей бюджетных расходов. Еще 35% заявили, что не поддержали бы решение о выводе войск из Украины без достижения заявленных целей войны. В феврале 2025 года эти показатели были значительно выше: 36% выступали за приоритетное финансирование армии, а 46% не поддержали бы вывод войск без достижения военных целей.

Во время опроса половина респондентов «не выразили поддержку СВО», еще 47% заявили, что в условиях дефицита бюджета приоритетом правительства должна быть социальная сфера, а 42% поддержали бы решение вывести войска с территории Украины и начать мирные переговоры «без достижения целей СВО». Кроме того, 20% собеседников «Хроник» выступили за скорейший мир между Россией и Украиной, что на один процентный пункт меньше, чем годом ранее.

Согласно результатам исследования, 87% опрошенных столкнулись с последствиями войны, блокировками интернета или нехваткой лекарств или бензина. 60% респондентов рассказали, что ощутили на себе как минимум один из трех негативных факторов: ухудшение материального положения, потерю работы без возможности найти подходящую, а также общее негативное влияние боевых действий на свою жизнь.

В обществе все еще высок запрос на нормализацию жизни, отмечают аналитики. Так, 88% респондентов хотят, чтобы власти сосредоточились на решении внутренних социально-экономических проблем. 65% согласны на мир с Украиной на условиях взаимных уступок, а 58% — на восстановление отношений с западными странами.