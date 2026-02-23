EN
Зеленский объяснил разницу между россиянами и беларусами

2 минуты чтения 18:11

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала войны дал интервью беларусскому изданию. Он заявил, что всегда относился к гражданам Беларуси с уважением, но после вторжения России это отношение изменилось, приводит слова украинского лидера «Зеркало».

«Я всегда с большим уважением относился к Беларуси. Но, честно, после начала войны… Это была не просто какая-то обида. Мы стоим на пороге понимания того, что не только Россия начала войну, что у нее есть союзник — Беларусь. Слава Богу, что мы говорим о режиме Лукашенко, а не говорим про беларусский народ. Но, тем не менее, когда ракеты летят, беларусы должны понимать, что гибнут украинцы, и для них Беларусь в этот момент — это союзник агрессора, союзник России», — заявил Зеленский.

Он также объяснил, чем ответственность россиян за начало войны отличается от ответственности граждан Беларуси. По мнению, Зеленского россияне несут ответственность за вторжение в Украину, даже если просто платят налоги в государственный бюджет — эти деньги поддерживают российскую армию, которая на данный момент находится на украинской территории.

«Никакого сожаления ни к чему»
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
Криминал18 минут чтения

«Лукашенко не начинал войну. Начал войну Путин. Лукашенко — соучастник. Но беларуских людей, официально беларусской армии на территории Украины нет. А армия России есть. И поэтому россияне, которые платят налоги и тем самым поддерживают армию, идут в нее по мобилизации, являются прямыми преступниками. А Лукашенко является соучастником — но пока не беларуский народ», — объяснил в разговоре с изданием Зеленский.

Вместе с этим Зеленский вспомнил и особенный диалог, который состоялся у него с Александром Лукашенко в первые дни войны. Украинский лидер рассказал, что Лукашенко извинился перед ним и даже предложил нанести удар по территории Беларуси.

