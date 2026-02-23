Зеленский рассказал об особом разговоре с Лукашенко в первые дни войны

В первые дни войны в Украине Александр Лукашенко извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским во время их телефонного разговора. Об этом украинский лидер рассказал беларусскому изданию «Зеркало».

«Он [Лукашенко] извинялся, и он очень боялся, что мы нанесем удары [в ответ]. И он сам сказал: “Ну давайте, наносите по заводу”, — потому что он не знал, что мы можем сделать», — сказал Зеленский, отметив, что беларусский политик предлагал ему нанести удары по нефтеперерабатывающему заводу в Мозыре.

Так Лукашенко ответил на слова президента Украины о том, что Беларусь — «агрессоры и союзники» России. Зеленский, по собственным словам, сказал беларусскому политику, что его страна оказалась втянута в войну, потому что с ее территории в Украину вошли российские войска, а также с нее наносились удары.

Офис президента Украины обсуждал возможность атаки по Беларуси, и большая часть команды придерживалась мнения, что ответ необходим, сказал Зеленский. Но, по его словам, в Киеве решили этого не делать, так как посчитали, что «Путин только этого и ждал» — в таком случае беларусская армия могла бы полноценно вступить в войну.

«Я думаю, что он [Лукашенко] понял, что нас “не прикончили” в первые же сутки — не прикончили наш народ, не прикончили нашу армию и не прикончили меня лично. И когда он это понял, он стал искать возможность пообщаться со мной. Он искал — я не хотел. Я не сразу отреагировал, я не хотел говорить, я был злющий на него страшно», — рассказал Зеленский.

Разговор президента Украины с «Зеркалом» стал первым интервью, которое он дал беларусскому изданию с начала войны. При этом в интервью подкастеру Лексу Фридману в январе 2025 года Зеленский уже говорил, что в начале войны Лукашенко извинялся перед ним и предлагал ему «ответить» ударом по беларусскому нефтеперерабатывающему заводу.

Пресс-секретарь беларусского политика Наталья Эйсмонт в комментарии РБК подтвердила, что такой разговор действительно состоялся, но заявила, что Лукашенко не приносил извинений Зеленскому, потому что «извиняться нам не за что».