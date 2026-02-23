EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Зеленский рассказал об особом разговоре с Лукашенко в первые дни войны

2 минуты чтения 17:30

В первые дни войны в Украине Александр Лукашенко извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским во время их телефонного разговора. Об этом украинский лидер рассказал беларусскому изданию «Зеркало».

«Он [Лукашенко] извинялся, и он очень боялся, что мы нанесем удары [в ответ]. И он сам сказал: “Ну давайте, наносите по заводу”, — потому что он не знал, что мы можем сделать», — сказал Зеленский, отметив, что беларусский политик предлагал ему нанести удары по нефтеперерабатывающему заводу в Мозыре.

Так Лукашенко ответил на слова президента Украины о том, что Беларусь — «агрессоры и союзники» России. Зеленский, по собственным словам, сказал беларусскому политику, что его страна оказалась втянута в войну, потому что с ее территории в Украину вошли российские войска, а также с нее наносились удары.

Самое громкое исчезновение Италии
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
Криминал13 минут чтения

Офис президента Украины обсуждал возможность атаки по Беларуси, и большая часть команды придерживалась мнения, что ответ необходим, сказал Зеленский. Но, по его словам, в Киеве решили этого не делать, так как посчитали, что «Путин только этого и ждал» — в таком случае беларусская армия могла бы полноценно вступить в войну.

«Я думаю, что он [Лукашенко] понял, что нас “не прикончили” в первые же сутки — не прикончили наш народ, не прикончили нашу армию и не прикончили меня лично. И когда он это понял, он стал искать возможность пообщаться со мной. Он искал — я не хотел. Я не сразу отреагировал, я не хотел говорить, я был злющий на него страшно», — рассказал Зеленский.

Разговор президента Украины с «Зеркалом» стал первым интервью, которое он дал беларусскому изданию с начала войны. При этом в интервью подкастеру Лексу Фридману в январе 2025 года Зеленский уже говорил, что в начале войны Лукашенко извинялся перед ним и предлагал ему «ответить» ударом по беларусскому нефтеперерабатывающему заводу.

«Никакого сожаления ни к чему»
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
Криминал18 минут чтения

Пресс-секретарь беларусского политика Наталья Эйсмонт в комментарии РБК подтвердила, что такой разговор действительно состоялся, но заявила, что Лукашенко не приносил извинений Зеленскому, потому что «извиняться нам не за что».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01
Самое громкое исчезновение Италии
Криминал
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
01:01 22 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Мир
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
00:01 20 февраля
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Мир
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
00:01 19 февраля
Я переехала в Португалию и счастлива
Общество
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
00:01 18 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине