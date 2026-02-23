EN
Зеленский обвинил Россию в организации теракта во Львове через Telegram

09:57 | Обновлено: 09:58

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к взрывам во Львове причастна Россия. По его словам, предполагаемые исполнители атаки были завербованы через Telegram, а координация велась с российской стороны.

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
Общество

«Обстоятельства этого теракта сейчас полностью анализируются. Многие факты уже есть. Исполнители были завербованы через Telegram. Организация теракта — российская. МВД, Национальная полиция Украины, Служба безопасности Украины представят детали обществу», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Речь идет о взрывах, произошедших во Львове в ночь на 22 февраля у торгового центра «Магнус» на улице Данилишина. Как сообщили в Национальной полиции Украины, патрульные прибыли на вызов о проникновении в магазин, после чего сработало взрывное устройство. Когда на место приехал второй экипаж, произошел еще один взрыв. По предварительной информации, были приведены в действие самодельные взрывные устройства.

В результате погибла 23-летняя сотрудница полиции Виктория Шпилька. Ранения получили  24 человека, часть из них находится в тяжелом состоянии. Мэр Львова Андрей Садовой назвал произошедшее терактом. 

Самое громкое исчезновение Италии
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
Криминал

Вскоре стало известно о задержании подозреваемой по делу о взрывах. В Офисе Генерального прокурора Украины сообщили, что это 33-летняя жительница города Костополя Ровенской области, которая с сентября временно проживала во Львове. 

Согласно материалам дела, именно она вечером 21 февраля в промежутке между 23:00 и 23:30 заложила два самодельных взрывных устройства на улице Данилишина. После установки устройств женщина, как утверждают в прокуратуре, уехала на такси, а взрывчатка была приведена в действие дистанционно. По данным полиции, подозреваемая действовала по указанию некого «куратора» российских спецслужб. Ее задержали при попытке покинуть Львовскую область.

