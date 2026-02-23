Россияне оценили свой уровень счастья

Число россиян, считающих себя несчастливыми, за шесть лет сократилось в 2,5 раза. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, которые публикует РБК.

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин Общество 8 минут чтения

Согласно исследованию, счастливыми сегодня считают себя 89% взрослых россиян. А это на два процентных пункта больше, чем годом ранее. При этом в 2019 году таких было только 79%. Доля тех, кто назвал себя «безусловно счастливыми», выросла с 24% в 2024 году до 32% в 2025-м. Еще 57% респондентов заявили, что они «скорее счастливы».

Доля тех, кто не считает себя счастливыми, с 2019 года снизилась в 2,5 раза. Число «скорее несчастливых» сократилось с 11% до 5%, а «безусловно несчастливых» — с 4% до 1%.

Наиболее уверенно о своем счастье говорят молодые люди, обращают внимание авторы исследования. Так, среди россиян до 24 лет «безусловно счастливыми» себя назвали 38%. Среди людей старше 60 лет этот показатель составляет 28%. При этом доля тех, кто не считает себя счастливыми, во всех возрастных группах не превышает 6%.

Одним из ключевых факторов, влияющих на ощущение счастья, социологи называют материальное положение. Среди наиболее обеспеченных респондентов, способных позволить себе покупку квартиры или дома, 55% заявили, что «безусловно счастливы». Среди тех, кому не хватает денег даже на еду или одежду, этот показатель составил 25%.

Самое громкое исчезновение Италии Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского Криминал 13 минут чтения

С ощущением счастья также коррелирует состояние здоровья. Среди людей, оценивающих его как «очень хорошее», счастливы 97%, а 58% — «безусловно счастливы». Среди россиян с плохим здоровьем счастливыми себя называют 60%, из них 13% — «безусловно».

Кроме того, более высокий уровень счастья фиксируется среди тех, кто верит в сплоченность общества, испытывает гордость за Россию и занимается волонтерством или благотворительностью. Среди тех, кто делал денежные пожертвования в течение года, «безусловно счастливыми» себя назвали 42%.

По словам директора Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирины Мерсияновой, участие в помощи другим связано с ощущением смысла, принадлежности и социальной вовлеченности, что положительно влияет на субъективное чувство счастья.