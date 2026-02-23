EN
Россию назвали «самой непонятной» страной для наблюдателя

2 минуты чтения 22:34 | Обновлено: 22:37

Во время выступления на конференции «Кафе Киев» в Берлине канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в последние годы из России исходит «глубочайшее варварство», сообщает Deutsche Welle.

«Мы должны признать, и я говорю это нам и нашей заинтересованной публике: эта страна, под этим руководством сейчас находится на самом дне глубочайшего варварства. И ни у кого не должно быть сомнений в том, с каким режимом, с каким варварством, исходящим из России, мы имеем дело в эти годы», — заявил с трибуны Мерц.

Он также процитировал книгу книгу французского историка и писателя Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году». Автор написал ее после путешествия по нескольким городам России. «Россия сегодня самая непонятная страна для наблюдателя, потому что в ней глубочайшее варварство соседствует с высочайшей цивилизацией», — прочитал Мерц.

Во время выступления в Берлине Мерц неоднократно повторял слово «варварство», призывая не испытывать сомнений к действующему политическому режиму в Кремле. Как отмечает издание, канцлер Германии также много говорил о жертвах четырех лет российской агрессии и напоминал, что украинцам приходится проживать зиму без света и тепла из-за ежедневных обстрелов со стороны российской армии.

В свою очередь, россияне рассказали о жизни в стране после четырех лет войны. Редакция Би-би-си опубликовала репортаж о том, как жители Ельца, города в Липецкой области, относятся к боевым действиям и как изменилась их жизнь с начала войны. Ведь помимо плакатов, призывающих заключить контракт с Минобороны, в Ельце появились изображения местных жителей, вступивших в ряды российской армии и умерших на фронте. 

