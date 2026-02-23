Полномасштабное вторжение России в Украину началось почти четыре года назад, до очередной годовщины осталось менее суток. В связи с этим редакция Би-би-си опубликовала репортаж об отношении к войне жителей Ельца, города в Липецкой области.

«В Великой Отечественной войне мы знали, за что воюем. Я не уверена в том, за что мы воюем сейчас», — рассказала Ирина, одна из собеседниц журналистов. Она не является противником вторжения в Украину.

Би-би-си отмечает, что последствия ведения боевых действий можно заметить и в этом маленьком городе, удаленном от линии фронта. Помимо плакатов, прославляющих российских солдат и призывающих заключить контракт, в Ельце появились изображения местных жителей, вступивших в ряды российской армии и умерших на фронте.

Елец располагается в 250 километрах от границы с Украиной, но ощущение близости фронта не исчезает из-за наличия в городе специально оборудованных убежищ, отмечает Би-би-си.

Пообщались журналисты и с представителями городского малого бизнеса. Владелица одной из пекарен Анастасия Быкова рассказала, что испытывает сложности из-за увеличения стоимости коммунальных услуг, арендной платы и налогов. Рост НДС заставил ее повысить стоимость продукции.

Пенсионер Иван Павлович из Липецка рассказал журналистам, что, будь он моложе, то отправился бы воевать. Однако сейчас его беспокоят рост цен и протекающая труба в подъезде, которую некому починить. Он согласился с тем, что жил бы в более комфортных условиях, если бы Россия не вторглась в Украину.

Россияне, даже если не выступают против войны прямо, чувствуют, что их жизнь становится все труднее, пишет Би-би-си. Но они не верят в то, что способны что-то изменить, чувствуют все меньше оптимизма и надеются на «лучшие времена».