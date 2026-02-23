EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россияне рассказали об условиях жизни спустя почти четыре года войны

2 минуты чтения 13:04

Полномасштабное вторжение России в Украину началось почти четыре года назад, до очередной годовщины осталось менее суток. В связи с этим редакция Би-би-си опубликовала репортаж об отношении к войне жителей Ельца, города в Липецкой области. 

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
Общество8 минут чтения

«В Великой Отечественной войне мы знали, за что воюем. Я не уверена в том, за что мы воюем сейчас», — рассказала Ирина, одна из собеседниц журналистов. Она не является противником вторжения в Украину. 

Би-би-си отмечает, что последствия ведения боевых действий можно заметить и в этом маленьком городе, удаленном от линии фронта. Помимо плакатов, прославляющих российских солдат и призывающих заключить контракт, в Ельце появились изображения местных жителей, вступивших в ряды российской армии и умерших на фронте. 

Елец располагается в 250 километрах от границы с Украиной, но ощущение близости фронта не исчезает из-за наличия в городе специально оборудованных убежищ, отмечает Би-би-си. 

Пообщались журналисты и с представителями городского малого бизнеса. Владелица одной из пекарен Анастасия Быкова рассказала, что испытывает сложности из-за увеличения стоимости коммунальных услуг, арендной платы и налогов. Рост НДС заставил ее повысить стоимость продукции.

Пенсионер Иван Павлович из Липецка рассказал журналистам, что, будь он моложе, то отправился бы воевать. Однако сейчас его беспокоят рост цен и протекающая труба в подъезде, которую некому починить. Он согласился с тем, что жил бы в более комфортных условиях, если бы Россия не вторглась в Украину.

Россияне, даже если не выступают против войны прямо, чувствуют, что их жизнь становится все труднее, пишет Би-би-си. Но они не верят в то, что способны что-то изменить, чувствуют все меньше оптимизма и надеются на «лучшие времена».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01
Самое громкое исчезновение Италии
Криминал
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
01:01 22 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Мир
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
00:01 20 февраля
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Мир
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
00:01 19 февраля
Я переехала в Португалию и счастлива
Общество
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
00:01 18 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине