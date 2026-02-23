Поссорившийся с соседом россиянин попытался ворваться в его квартиру и получил пулю в лоб

Двое жителей Санкт-Петербурга поссорились друг с другом — в процессе выяснения отношений один из них вырвал провода из щитка соседа и попытался проникнуть в его квартиру. Об этом пишет «78.ru» со ссылкой на Росгвардию.

Мужчина решил воспользоваться ломом, чтобы взломать дверь квартиры. Находившийся в ней второй участник ссоры в ответ выстрелил из аэрозольного пистолета. Пуля попала в лоб.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу, о его состоянии журналисты не сообщают. В материале «78.ru» также упоминается, что стрелявшего 37-летнего мужчину задержали. О предъявленных ему обвинениях пресс-служба Росгвардии не сообщает, мужчину доставили в одно из отделений полиции Петербурга.

Региональные управления МВД, Следственного комитета и прокуратуры не сообщали об аресте мужчины или возбуждении уголовного дела. Неизвестны и имена участников инцидента, произошедшего вечером 21 февраля в доме на улице Солдата Корзуна.

Ранее в одном из петербургских пунктов выдачи заказов Wildberries также произошел инцидент со стрельбой из пистолета в лицо. Один из посетителей, поссорившись с сотрудником, достал пистолет и выстрелил с расстояния в несколько сантиметров.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, что в помещении присутствовали также спутница стрелка, пытавшаяся остановить его, и неизвестная женщина с несовершеннолетним ребенком.

Сотрудник пункта нажал на тревожную кнопку, однако группа быстрого реагирования приехала уже после того, как стрелявший скрылся с места инцидента. У пострадавшего диагностировали повреждение слухового нерва и острую левостороннюю тугоухость, пресс-служба компании заявила, что окажет ему всю необходимую помощь.

Пистолет, из которого мужчина выстрелил в лицо сотруднику пункта, в пресс-релизе МВД был назван «аэрозольным устройством», портал «78.ru» назвал его «световым» пистолетом.