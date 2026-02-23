EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Поссорившийся с соседом россиянин попытался ворваться в его квартиру и получил пулю в лоб

2 минуты чтения 11:16 | Обновлено: 11:17

Двое жителей Санкт-Петербурга поссорились друг с другом — в процессе выяснения отношений один из них вырвал провода из щитка соседа и попытался проникнуть в его квартиру. Об этом пишет «78.ru» со ссылкой на Росгвардию.

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
Общество8 минут чтения

Мужчина решил воспользоваться ломом, чтобы взломать дверь квартиры. Находившийся в ней второй участник ссоры в ответ выстрелил из аэрозольного пистолета. Пуля попала в лоб.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу, о его состоянии журналисты не сообщают. В материале «78.ru» также упоминается, что стрелявшего 37-летнего мужчину задержали. О предъявленных ему обвинениях пресс-служба Росгвардии не сообщает, мужчину доставили в одно из отделений полиции Петербурга.

Региональные управления МВД, Следственного комитета и прокуратуры не сообщали об аресте мужчины или возбуждении уголовного дела. Неизвестны и имена участников инцидента, произошедшего вечером 21 февраля в доме на улице Солдата Корзуна.

Ранее в одном из петербургских пунктов выдачи заказов Wildberries также произошел инцидент со стрельбой из пистолета в лицо. Один из посетителей, поссорившись с сотрудником, достал пистолет и выстрелил с расстояния в несколько сантиметров.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, что в помещении присутствовали также спутница стрелка, пытавшаяся остановить его, и неизвестная женщина с несовершеннолетним ребенком.

Сотрудник пункта нажал на тревожную кнопку, однако группа быстрого реагирования приехала уже после того, как стрелявший скрылся с места инцидента. У пострадавшего диагностировали повреждение слухового нерва и острую левостороннюю тугоухость, пресс-служба компании заявила, что окажет ему всю необходимую помощь.

Пистолет, из которого мужчина выстрелил в лицо сотруднику пункта, в пресс-релизе МВД был назван «аэрозольным устройством», портал «78.ru» назвал его «световым» пистолетом.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01
Самое громкое исчезновение Италии
Криминал
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
01:01 22 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Мир
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
00:01 20 февраля
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Мир
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
00:01 19 февраля
Я переехала в Португалию и счастлива
Общество
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
00:01 18 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине