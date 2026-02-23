Зеленский рассказал о своем понимании победы над Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает победу в войне с Россией шире, чем просто возвращение утраченных территорий. По его словам, Владимир Путин «уже начал Третью мировую войну», а потому речь идет о более широкой угрозе международной безопасности. В этом смысле победа Украины означает остановку дальнейшей экспансии российской агрессии.

«Остановить Путина и не дать ему оккупировать Украину — это победа мира», — пояснил Зеленский в интервью журналисту Би-би-си Джереми Боуэну.

По мнению украинского лидера, Киев «вовсе не проигрывает» в войне. Возвращение к границам 1991 года Зеленский считает важной целью, однако ее реализацию называет «вопросом времени». Он дал понять, что немедленное достижение этой цели военным путем маловероятно. Оно сопряжено с большими потерями и зависит от объема и скорости западной военной помощи. По словам президента, Украине не хватает необходимого количества вооружений, а потому дальнейшие шаги во многом определяются поддержкой союзников.

В то же время Зеленский отверг требования Москвы о выводе украинских войск из контролируемых Киевом районов Донецкой, Херсонской и Запорожской областей как условие возможного перемирия. Он подчеркнул, что не рассматривает эти территории «просто как землю», поскольку речь идет о сотнях тысяч людей и риске раскола внутри страны.

По словам президента, прекращение огня без дополнительных гарантий может дать России паузу для восстановления сил. Зеленский считает, что Москве требуется несколько лет для перегруппировки, после чего она может попытаться продолжить наступление. В этой связи он настаивает на усилении военного и экономического давления на Россию.

Комментируя позицию президента США Дональда Трампа, Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины должны носить институциональный характер и быть закреплены не только на уровне администрации Белого дома, но и через Конгресс. По его словам, такие гарантии должны быть рассчитаны на долгосрочную перспективу.

Он также прокомментировал обсуждение возможных выборов в Украине. Зеленский отметил, что их проведение технически возможно при изменении законодательства, однако в условиях военного положения и без гарантий безопасности организовать голосование затруднительно. Президент добавил, что пока не решил, будет ли баллотироваться в случае назначения выборов.