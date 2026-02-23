EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Мошенники начали обманывать россиян обещанием оформить пропуск в военкомат

2 минуты чтения 09:27 | Обновлено: 09:31

Мошенники начали внедрять новую схему обмана россиян — они предлагают им оформить QR-код для срочного посещения военкомата. Об этом пишет ТАСС.

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
Общество8 минут чтения

Жертве звонит якобы сотрудник военкомата, который заявляет о необходимости срочно посетить его для обновления данных воинского учета. Затем человеку сообщают, что для прохода в здание ему нужно оформить QR-код на «Госуслугах» — мошенники выражают готовность помочь с этим.

После выполнения этого шага «сотрудник» военкомата пропадает, но вскоре с жертвой связывается уже другой мошенник, который представляется работником Роскомнадзора. Он заявляет, что в аккаунте на «Госуслугах» замечена подозрительная активность, и предлагает немедленно связаться с «техподдержкой».

В ней же человеку сообщают о том, что с помощью QR-кода злоумышленники якобы похитили все персональные данные жертвы и смогли оформить доверенность на распоряжение всеми средствами на гражданина Украины. При этом собеседника тут же «успокаивают», заявляя, что перевод удалось заблокировать, но в дальнейшем требуют выполнить распоряжения «сотрудника» ФСБ.

Он же, в свою очередь, убеждает жерту в необходимости провести «видеообыск», отмечает агентство. Во время него мошенники оценивают стоимость находящихся в квартире драгоценных вещей, а также общее количество денежных средств.

После «обыска» фальшивый силовик требует передать деньги и вещи курьеру — жертва лишается их в результате работы этой схемы обмана. Новой ее посчитали в МВД, сообщает ТАСС.

Ранее агентство рассказало также о том, что мошенники научились использовать блокировку Telegram для обмана россиян. Они звонят жертвам и предлагают им помощь с «ускорением» мессенджера или с обходом ограничений. Для этого злоумышленники убеждают установить специальную программу — с ее помощью мошенники получают доступ к перепискам жертвы, банковским приложениям и кодам подтверждения.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01
Самое громкое исчезновение Италии
Криминал
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
01:01 22 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Мир
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
00:01 20 февраля
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Мир
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
00:01 19 февраля
Я переехала в Португалию и счастлива
Общество
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
00:01 18 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине