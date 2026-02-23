Мошенники начали обманывать россиян обещанием оформить пропуск в военкомат

Мошенники начали внедрять новую схему обмана россиян — они предлагают им оформить QR-код для срочного посещения военкомата. Об этом пишет ТАСС.

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин Общество 8 минут чтения

Жертве звонит якобы сотрудник военкомата, который заявляет о необходимости срочно посетить его для обновления данных воинского учета. Затем человеку сообщают, что для прохода в здание ему нужно оформить QR-код на «Госуслугах» — мошенники выражают готовность помочь с этим.

После выполнения этого шага «сотрудник» военкомата пропадает, но вскоре с жертвой связывается уже другой мошенник, который представляется работником Роскомнадзора. Он заявляет, что в аккаунте на «Госуслугах» замечена подозрительная активность, и предлагает немедленно связаться с «техподдержкой».

В ней же человеку сообщают о том, что с помощью QR-кода злоумышленники якобы похитили все персональные данные жертвы и смогли оформить доверенность на распоряжение всеми средствами на гражданина Украины. При этом собеседника тут же «успокаивают», заявляя, что перевод удалось заблокировать, но в дальнейшем требуют выполнить распоряжения «сотрудника» ФСБ.

Он же, в свою очередь, убеждает жерту в необходимости провести «видеообыск», отмечает агентство. Во время него мошенники оценивают стоимость находящихся в квартире драгоценных вещей, а также общее количество денежных средств.

После «обыска» фальшивый силовик требует передать деньги и вещи курьеру — жертва лишается их в результате работы этой схемы обмана. Новой ее посчитали в МВД, сообщает ТАСС.

Ранее агентство рассказало также о том, что мошенники научились использовать блокировку Telegram для обмана россиян. Они звонят жертвам и предлагают им помощь с «ускорением» мессенджера или с обходом ограничений. Для этого злоумышленники убеждают установить специальную программу — с ее помощью мошенники получают доступ к перепискам жертвы, банковским приложениям и кодам подтверждения.