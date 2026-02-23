СМИ: директор рехаба ушел в запой и избил пожилую мать

Руководителя московского Центра ментального здоровья, специализирующегося на лечении алкогольной и наркотической зависимости, задержали после нападения на собственную мать. Об этом написали близкие к силовикам телеграм-каналы «112» и Mash.

Речь идет о Сергее Спирине, возглавляющем учреждение. Сообщается, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он сильно избил свою мать. После этого его задержали сотрудники полиции. Канал «112» также утверждает, что ранее мужчину неоднократно замечали в состоянии сильного опьянения. Позднее, по его данным, Спирина госпитализировали — он находится в реанимации.

Mash приводит дополнительные детали. По данным канала, Спирин находился в четырехдневном запое вместе с супругой, которая также работает в центре. Попытку остановить употребление алкоголя предприняла 78-летняя мать врача, после чего между ними произошел конфликт. Как утверждает Mash, женщину госпитализировали с ушибами головы и спины, а также с сотрясением. Самому Спирину, по информации канала, пришлось объясняться с полицейскими.

Центр ментального здоровья, которым руководит Спирин, позиционирует себя как учреждение, помогающее людям с алкогольной и наркотической зависимостями, а также с различными психическими расстройствами. На сайте утверждается, что врачи готовы предложить пациентам «полную анонимность без постановки на учет», индивидуальный подход и использование современных методов диагностики и лечения. Стоимость консультации самого Спирина, согласно информации на сайте, составляет 8,5 тысячи рублей за прием продолжительностью 40–45 минут, 11 тысяч рублей — за 50–60 минут и 15 тысяч рублей — за консультацию длительностью до полутора часов.

Помимо алкогольной и наркотической зависимости, среди направлений работы центра указаны депрессия, тревожные расстройства, панические атаки, бессонница, посттравматическое стрессовое расстройство, биполярное аффективное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, расстройства личности, деменция, шизофрения и другие психические заболевания.

Официальных комментариев от правоохранительных органов и представителей центра на момент публикации не поступало.