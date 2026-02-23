Депутат Верховной Рады предсказал «финансовую трагедию» в Украине

Украина столкнется с серьезными финансовыми трудностями уже в ближайшие месяцы, если не выполнит требования Международного валютного фонда (МВФ). Такое заявление сделал глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, сообщает Forbes.
По словам парламентария, страна рискует остаться без очередного транша МВФ, что может привести к проблемам с финансированием бюджетных расходов. «Мы на грани финансовой катастрофы», — заявил Гетманцев.
Он отметил, что, если условия программы не будут выполнены, средства от МВФ не поступят, а уже в апреле могут возникнуть сложности с покрытием текущих расходов. «Не у всех коллег есть предчувствие финансовой трагедии. Оно есть у меня и у министра финансов, потому что он понимает, что в апреле нечем будет финансировать расходы», — подчеркнул депутат.
Гетманцев обратил внимание, что отсрочка выполнения требований фонда не отменяет обязательств перед ним. В случае срыва программы, по его словам, последствия могут затронуть обычных граждан, в том числе в виде возможных перебоев с социальными выплатами.
По данным «РБК-Украина», Киев ранее обязался выполнить четыре налоговых предварительных условия для запуска новой программы МВФ на 8,1 миллиарда долларов. Среди них — продление 5% военного сбора, налогообложение международных посылок и доходов от цифровых платформ, а также внесение в Раду законопроекта о введении НДС для физических лиц-предпринимателей. Без выполнения этих требований совет директоров фонда не сможет утвердить программу.
Однако в парламенте пока не хватает голосов за налоговые инициативы, а правительство затягивает внесение законопроекта об НДС для малого бизнеса. Власти пытаются объединить часть изменений в единый пакет (Beautiful Tax Bill), но его принятие остается под вопросом. Задержка может привести к переносу финансирования со стороны МВФ и ЕС, от которого зависит украинский бюджет.