Общество

СМИ сообщили о «демографической катастрофе» в Украине

2 минуты чтения 10:56 | Обновлено: 10:58

Украина переживает один из самых серьезных демографических кризисов из-за войны с Россией, сообщает CNN. Украинский демограф Элла Либанова в разговоре с телеканалом назвала происходящее «катастрофой». По ее оценке, с начала полномасштабного вторжения России Украина потеряла уже около 10 миллионов человек. Это число включает погибших, уехавших за границу и жителей оккупированных территорий.

«Ни одна страна не может существовать без людей. Даже до войны плотность населения в Украине была низкой и крайне неравномерной», — сказала Либанова.

По данным, приведенным телеканалом, суммарный коэффициент рождаемости в стране опустился ниже одного ребенка на женщину. Для сравнения, средний показатель по Европе составляет 1,4, в США — 1,6. Рождаемость снижалась и до войны, однако на фоне боевых действий, по оценке экспертов, фактически обрушилась.

Дополнительное влияние оказывает масштабная эмиграция. Так, с начала боевых действий около шести миллионов украинцев, преимущественно женщин и детей, были зарегистрированы за рубежом как беженцы. Эксперты отмечают, что чем дольше продолжается война, тем ниже вероятность их возвращения.

Потери на фронте также усугубляют ситуацию. По оценке американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), с начала полномасштабного вторжения могли погибнуть от 100 до 140 тысяч украинцев. Средний возраст военнослужащих составляет около 43 лет, поэтому значительная часть погибших — люди, имевшие семьи и детей. По официальным данным, в Украине сейчас проживают 59 тысяч детей, оставшихся без биологических родителей.

Врачи также фиксируют ухудшение показателей репродуктивного здоровья. Директор киевской клиники репродуктивной медицины «Надія» Валерий Зукин сообщил CNN, что после начала войны увеличилось число осложнений при беременности и хромосомных аномалий. Репродуктолог Алла Бараненко отмечает снижение качества яйцеклеток и спермы, в том числе у военных, возвращающихся с фронта.

Эксперты предупреждают, что сочетание высокой смертности, низкой рождаемости и длительного оттока населения может осложнить послевоенное восстановление страны и привести к долгосрочным демографическим последствиям.

