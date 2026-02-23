EN
Общество

Борщевик захотели объявить «иноагентом»

2 минуты чтения 13:46

В Нижегородской области захотели составить реестр «растений-иноагентов». Первым кандидатом на включение в него станет борщевик Сосновского. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель регионального заксобрания Евгений Люлин.

Понятие «растение-иноагент», по его словам, будет закреплено в законодательстве Нижегородской области. Разработанные для этого поправки в региональные законы «Об экологической безопасности» и «Об особо охраняемых природных территориях» уже прошли первое чтение и были рекомендованы профильным комитетом ко второму.

Поправки предполагают, что «перечень зловредов», как их назвал Люлин, будет утверждать правительство Нижегородской области. В него внесут «опасные, чужеродные и инвазивные» виды, которые «угрожают экологии и здоровью людей», добавил председатель заксобрания.

«От ожогов борщевика страдают и взрослые, и дети. Сколько лет на борьбу с ним выделяются бюджетные средства, но из-за отсутствия системы деньги просто уходили, как вода в песок. Борщевик даже не был формально признан карантинным объектом!» — написал Люлин.

Он сообщил, что в случае принятия поправок владельцев участков, на которых есть растения из перечня, обяжут уничтожать их. Помимо этого, будет введена ответственность за халатное отношение к «растениям-иноагентам».

«Представьте, один собственник тратит деньги, время, силы, обрабатывая поля. А за забором колышутся заросли борщевика, осеменяющие очищенную территорию. Знакомая картина? Законодательные новации сделают такую ситуацию невозможной. Нерадивый собственник ответит рублем», — пояснил председатель регионального заксобрания.

Борщевик Сосновского — ядовитое растение, сок которого при попадании на кожу резко повышает ее чувствительность к ультрафиолетовому излучению, что может привести к тяжелым ожогам и волдырям. Пыльца растения тоже опасна. Она способна вызывать раздражение дыхательных путей, головокружение, тошноту и в отдельных случаях — потерю сознания.

В июле 2025 года Госдума приняла закон, обязывающий всех владельцев участков бороться с борщевиком Сосновского и другими инвазивными растениями. Новый закон вступит в силу 1 марта 2026 года.

