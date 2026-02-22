Бывшего школьного учителя обвинили в педофилии в Петербурге

В Санкт-Петербурге Калининский районный суд арестовал на два месяца бывшего школьного учителя Станислава Скершкана. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК), сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Заседание прошло в закрытом режиме. В то же время местный новостной портал 78.ру без указания источников пишет, что Скершана обвиняют в домогательствах к ученику в 2017-2019 годах. Якобы он наисльно сажал одного из учеников к себе на колени в подсобном помещении и неподобающе прикасался к нему.



По данным издания, преподававший технологию и черчение мужчина уволился из школы «совсем недавно — очень резко и неожиданно». В то же время, двое бывших коллег Скершана, с которыми пообщались журналисты, отозвались о нем самым лучшим образом и заявили, что он стал жертвой оговора.

«За помощью, когда к нему обратишься, что-то помочь, в плане, ну, когда что-то в школе где-то ломается, к кому бежишь? К трудовику. И этот человек, он никогда не откажет, он всегда придёт на помощь, он такой, он молодец, глубоко порядочный человек», — заявила одна из них.

В декабре прошлого года управление Следственного комитета по Воронежской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статьям о половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет (ч. 1 ст. 134 УК) и развратных действиях (ч. 1 ст. 135 УК) против учителя местной школы.

Первой о насилии в отношении несовершеннолетних со стороны преподавателя воронежской школы за три дня до возбуждения уголовного дела написала лидер движения «Сдай педофила» Анна Левченко. По ее словам, к ней обратилась не пострадавшая, а взрослая сестра ее подруги.

Силовики тогда обещали оценить действия не только фигуранта уголовного дела, но и администрации школы. Кроме того, они просили пострадавших написать соответствующие заявления.