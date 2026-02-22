Кремль пригрозил нацелить ядерные ракеты на Эстонию

Российские ядерные ракеты могут быть нацелены на Эстонию, если она будет угрожать безопасности России. Об этом в интервью пропагандистскому телеканалу ВГТРК заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Эстонии мы не угрожаем, как и всем остальным европейским странам, но если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие», — пояснил спикер Кремля., подчеркнув, что Эстония должна четко это понимать.

Песков добавил, что Россия «всегда будет делать то, что дóлжно для обеспечения собственной безопасности, тем более в вопросах ядерного сдерживания».

Ранее эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна, выступая в эфире местного телевидения, заявил, что на территории Эстонии может быть размещено ядерное оружие, если соответствующее решение будет принято в рамках НАТО.

Самое громкое исчезновение Италии Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского Криминал 13 минут чтения

«Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая бы исключала это, если НАТО сочтет необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории», — сказал он.

При этом Цахкна отметил, что европейским странам не следует отвергать идею о ядерном сдерживании в НАТО на наднациональном уровне.

15 февраля о намерении страны обзавестись собственным ядерным оружием заявил президент Польши Кароль Навроцкий. При этом он подчеркнул, что Польша должна двигаться к этой цели с соблюдением всех международных норм.