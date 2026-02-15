EN
Еще одна страна Европы захотела стать ядерной державой

15:18 | Обновлено: 15:19

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о намерении страны обзавестись собственным ядерным оружием. Об этом он сказал в эфире телеканала Polsat News.

По словам Навроцкого, Варшава должна как минимум двигаться в этом направлении, но с соблюдением всех международных норм. 

«Этот путь, с соблюдением всех международных норм, — это тот путь, которому мы должны следовать. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу», — отметил он. Президент объяснил это тем, что Польша находится вблизи зоны вооруженного конфликта, и указал на напряженность в отношениях с Россией.

Навроцкий заявил, что поддерживает усиление национальной безопасности «в том числе на основе ядерного потенциала». Однако добавил, что не может сказать, будет ли такой проект реализован. Комментируя возможную реакцию Москвы, он отметил, что Россия «может отреагировать агрессивно на что угодно».

Вопрос о развитии ядерного проекта в Польше поднимается не впервые. Ранее бывший президент Анджей Дуда сообщал о готовности разместить на территории страны американское ядерное оружие. Эти заявления прозвучали на фоне решения России о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси и сообщений о милитаризации Калининградской области.

В Москве тогда заявляли, что в случае появления американского ядерного оружия в Польше такие объекты будут рассматриваться как потенциальные цели.

Обсуждение возможного участия Польши в механизмах ядерного взаимодействия в рамках НАТО продолжается уже несколько лет. При этом в США ранее указывали, что не планируют размещать ядерное оружие в государствах, вступивших в альянс после 1997 года. Польша присоединилась к НАТО в 1999 году.

