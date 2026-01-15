Россия в скором времени может лишиться своего ближайшего союзника в Евросоюзе — премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Венгрия готовится к выборам, которые называют главным политическим событием этого года в Европе, пишет Politico.

Орбан столкнулся с самым серьезным испытанием за 15 лет своего пребывания у власти. Его оппонент и консервативный лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр, чья фамилия буквально означает «венгр», лидирует с поддержкой в 49%. Партия Орбана «Фидес», как отмечает издание, отстает на протяжении года, получив предварительно 37% голосов.

Общенациональные выборы Венгрии состоятся в воскресенье, 12 апреля. Избиратели изберут новое Национальное собрание. В его состав по смешанной избирательной системе входят 199 депутатов. При этом 106 депутатов будут избраны по одномандатным округам, а 93 — по общенациональным партийным спискам.

Politico добавляет, что Орбан является лидером ЕС, наиболее приближенным к Владимиру Путину. Премьер-министр Венгрии также стал «главной головной болью» для всего Евросоюза в основном из-за того, что он постоянно использует право вето Будапешта в Брюсселе для блокирования антироссийских санкций и ограничения финансовой помощи Украине.

Серый кардинал Евросоюза С ним боятся говорить и называют его самым влиятельным политиком ЕС. Кто он такой и почему о нем ничего не известно? Политика 7 минут чтения

Оппозиционный лидер Мадьяр в свою очередь упрекает Орбана в коррупции, кумовстве и поддержке олигархов, из-за чего экономика Венгрии значительно ослабла. Издание отмечает, что за время своего правления Орбан ужесточил контроль над СМИ и ослабил независимость судебной системы.

«Роль Венгрии как постоянного разрушителя ЕС, вероятно, ослабнет, но не потому, что исчезнут национальные интересы, а потому, что они будут реализовываться путем переговоров и институционального взаимодействия, а не путем постоянного вето и символических конфликтов», — сказал политолог добавил Рудольф Мец.

Поэтому брюссельский истеблишмент, по данным Politico, «молится за победу Мадьяра» в надежде, что правительство «Тисы» укрепит связи с ЕС и поможет Европе действовать в конфликте Украины против России единым фронтом.

Также издание Politico опубликовало список самых влиятельных политиков Европы, оказавших наиболее заметное влияние на европейскую политическую обстановку. Рейтинг возглавил президент США Дональд Трамп, а следом расположилась премьер-министр Дании Метте Фредериксен.