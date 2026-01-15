EN
СМИ назвали главные выборы года в Европе

2 минуты чтения 23:30 | Обновлено: 23:33

Россия в скором времени может лишиться своего ближайшего союзника в Евросоюзе — премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Венгрия готовится к выборам, которые называют главным политическим событием этого года в Европе, пишет Politico.

Орбан столкнулся с самым серьезным испытанием за 15 лет своего пребывания у власти. Его оппонент и консервативный лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр, чья фамилия буквально означает «венгр», лидирует с поддержкой в 49%. Партия Орбана «Фидес», как отмечает издание, отстает на протяжении года, получив предварительно 37% голосов.

Общенациональные выборы Венгрии состоятся в воскресенье, 12 апреля. Избиратели изберут новое Национальное собрание. В его состав по смешанной избирательной системе входят 199 депутатов. При этом 106 депутатов будут избраны по одномандатным округам, а 93 — по общенациональным партийным спискам.

Politico добавляет, что Орбан является лидером ЕС, наиболее приближенным к Владимиру Путину. Премьер-министр Венгрии также стал «главной головной болью» для всего Евросоюза в основном из-за того, что он постоянно использует право вето Будапешта в Брюсселе для блокирования антироссийских санкций и ограничения финансовой помощи Украине.

Серый кардинал Евросоюза
Серый кардинал Евросоюза
С ним боятся говорить и называют его самым влиятельным политиком ЕС. Кто он такой и почему о нем ничего не известно?
Политика7 минут чтения

Оппозиционный лидер Мадьяр в свою очередь упрекает Орбана в коррупции, кумовстве и поддержке олигархов, из-за чего экономика Венгрии значительно ослабла. Издание отмечает, что за время своего правления Орбан ужесточил контроль над СМИ и ослабил независимость судебной системы.

«Роль Венгрии как постоянного разрушителя ЕС, вероятно, ослабнет, но не потому, что исчезнут национальные интересы, а потому, что они будут реализовываться путем переговоров и институционального взаимодействия, а не путем постоянного вето и символических конфликтов», — сказал политолог добавил Рудольф Мец.

Поэтому брюссельский истеблишмент, по данным Politico, «молится за победу Мадьяра» в надежде, что правительство «Тисы» укрепит связи с ЕС и поможет Европе действовать в конфликте Украины против России единым фронтом.

Также издание Politico опубликовало список самых влиятельных политиков Европы, оказавших наиболее заметное влияние на европейскую политическую обстановку. Рейтинг возглавил президент США Дональд Трамп, а следом расположилась премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
