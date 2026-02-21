EN
Крестница Путина получила в управление многомиллиардные компании

2 минуты чтения 16:00

Дочь бывшего украинского депутата Виктора Медведчука и крестница Владимира Путина Дарья Марченко стала руководителем двух компаний, активы которых оцениваются почти в три миллиарда рублей. Об этом пишет «Верстка», ссылаясь на данные «Контур. Фокус». 

Так, с 13 февраля Марченко является гендиректором компаний «Рад-Эв» и «Алмирида Инвестментс». Обе они убыточные. Первая, по данным издания, за год потеряла 72 миллиона рублей, вторая — 158,4 миллиона рублей.

«Верстка» уточняет, что фирмы, вероятно, несут убытки, так как не ведут какую-либо предпринимательскую деятельность, а «выступают держателями активов семьи Виктора Медведчука». Издание добавляет, что в открытых источниках не удалось найти информации об их операционной активности. Кроме того, в каждой компании официально работает лишь по одному человеку.

Ранее «Радио Свобода» сообщало, что вилла Медведчука на южном побережье аннексированного Крыма в 2024 году в ходе торгов перешла «Рад-Эву». Издание сообщало, что в 2021 году эту компанию с уставным капиталом в 10 тысяч рублей учредил Владимир Ефимов. В свою очередь, «Верстка» пишет, что Ефимов — бывший офицер московской милиции. В 2007 году он ушел в отставку с должности замначальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УБЭП) МВД Москвы в звании полковника. А сейчас возглавляет Совет ветеранов УЭБиПК.

Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
Мир12 минут чтения

Вторая компания, которую возглавила Марченко, «Алмирида Инвестментс» до февраля этого года принадлежала управляющей компании «Нрк-Капитал». Ее учредил Алексей Инкин, который ранее был топ-менеджером группы компаний «Регион» близкого к Медведчукам миллиардера Сергея Сударикова.

«Верстка» напомнила, что Инкин также выдавал себя за владельца яхты Медведчука Royal Romance, когда ее после начала войны в Украине задержали в Хорватии. «Рад-Вэ» и «Алмирида Инвестментс» принадлежат АО «Ренессанс», которым владеет жена Медведчука Оксана Марченко, пишет издание.

Младшая дочь депутата Верховной рады Украины, олигарха и пророссийского политика Виктора Медведчука Дарья Марченко живет в Москве минимум с 2021 года, писала ранее «Медуза». Тогда же сообщалось, что ее дважды безуспешно пытались отчислить из Высшей школы экономики.

Владимир Путин стал ее крестным отцом в 2004 году. В крестные матери выбрали жену зампреда Совбеза безопасности России Дмитрия Медведева Светлану.

