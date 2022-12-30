Семья украинского «кума Путина» Медведчука живет в Москве. Где находится он сам, неизвестно — «Медуза»

Семья бывшего депутата Верховной рады, олигарха и пророссийского политика Виктора Медведчука, более известного как «кум Путина», живет в Москве, а его дочь — крестницу российского президента — дважды безуспешно пытались отчислить из Высшей школы экономики. Об этом пишет «Медуза».

По данным издания и «Лаборатории университетской прозрачности», младшая дочь Виктора Медведчука Дарья живет в России минимум с 2021 года. Крестным отцом девушки в 2004 году стал президент Владимир Путин, а крестной матерью — жена Дмитрия Медведева Светлана. Так Медведчук стал кумом российского президента.

Жена Медведчука Оксана Марченко незадолго до начала войны в Украине тоже находилась в Москве. А в апреле, после ареста Медведчука давала там пресс-конференцию.

«Медуза» выяснила, что Дарья Медведчук и еще двое студентов из Украины Даниил Косовский и Валентина Шуст 31 августа прошлого года были зачислены по упрощенной процедуре для иностранцев на факультет «Высшая школа бизнеса» ВШЭ. При этом издание отмечает, что договоры об оказании платных образовательных услуг обычно заключаются не позднее 28-го августа.

Косовский и Шуст дети близких к Виктору Медведчуку людей. Отец Даниила Виталий Косовский — протоиерей Украинской православной церкви Московского патриархата. А отец Валентины Дмитрий Шуст — член правления благотворительного фонда Медведчука и бывший руководитель инвестиционной компании «Укркапитал», которой сейчас управляет жена пророссийского политика.

Все трое, по данным «Медузы», во время летней сессии пропустили один и тот же экзамен, а затем предоставили в учебный офис справки о временной нетрудоспособности из Морозовской детской городской клинической больницы.

Администратор курса проверил справки и выяснил, что Медведчук, Шуст и Косовский в больницу не обращались. Как правило, за подобный проступок студентам ВШЭ грозит отчисление, но в данном случае все трое остались в вузе. А администратору курса начали поступать угрозы.

В какой-то момент в дело вмешалась менеджер образовательной программы. Она заявила, что ей позвонили от проректора ВШЭ Сергея Рощина, и просили студентов не отчислять, так как они из Украины и у них «сложная жизненная ситуация». Также были приложены новые справки о временной нетрудоспособности трех студентов, которые оказались подлинными.

«Медуза» отмечает, что трое студентов так и не сдали летнюю сессию. У каждого было по три пересдачи, что также означает отчисление. Однако Дарья Медведчук по-прежнему числится студенткой Высшей школы экономики.

Украина выдала России Виктора Медведчука в сентябре в обмен на 200 своих пленных бойцов, среди которых были и защитники «Азовстали».

Источник: «Медуза»

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