Общество

Знакомый Эпштейна писал ему о жене и дочери Путина

2 минуты чтения 19:20

Бывший технический директор Microsoft Натан Мирвольд писал американскому финансисту и педофилу Джеффри Эпштейну, что на его яхте были «жена и дочь» Владимира Путина. Это следует из опубликованных Минюстом США документов, на которые обратила внимание «Медуза».

В одном из файлов журналисты обнаружили фрагмент переписки менеджера с финансистом. Так, 27 октября 2010 года Эпштейн написал: «Ты принимал Путина на своей лодке?». В тот же день ему ответил Мирвольд: «Его жену и дочь».

Действительно ли визит семьи Путина на яхту менеджера состоялся и когда это могло произойти, не уточняется. Также в материалах не говорится, о какой из дочерей российского политика — Катерине Тихоновой или Марии Воронцовой — идет речь и зачем финансисту эта информация.

Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
Мир12 минут чтения

Мирвольд и Эпштейн общались как минимум с 1996 по 2018 год, а в последние восемь лет из этого периода регулярно виделись в Сиэтле и Нью-Йорке, писало The Seattle Times, проанализировавшее всю их переписку, опубликованную в рамках дела финансиста.

Как обратила внимание «Медуза», первая встреча Мирвольда с Эпштейном могла произойти в России. И финансист, и менеджер, посещали страну в апреле 1998 года. Их фото из разных городов журналисты обнаружили в массиве фотографий инвестора Эстер Дайсон на сервисе Flickr. Совместных снимков найти не удалось, отмечается в материале. 

Мирвольд, которому сейчас 66 лет, в 1996 году стал первым техническим директором Microsoft в истории корпорации. В 2000 году он покинул свой пост и основал компанию по управлению патентами в сфере технологий и энергетики Intellectual Ventures. К 2018 году ее совокупная выручка достигла трех миллиардов долларов.

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
Мир15 минут чтения

У бывшего технического директора Microsoft действительно есть яхта, отметила «Медуза». Ему принадлежит построенная в 1998 году 49-метровая Teleost, рассчитанная на десять гостей. Оценочная стоимость судна — 15 миллионов долларов. Teleost предлагается в аренду по цене от 195 тысяч до 220 тысяч долларов в неделю.

