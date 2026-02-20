Знакомый Эпштейна писал ему о жене и дочери Путина

Бывший технический директор Microsoft Натан Мирвольд писал американскому финансисту и педофилу Джеффри Эпштейну, что на его яхте были «жена и дочь» Владимира Путина. Это следует из опубликованных Минюстом США документов, на которые обратила внимание «Медуза».

В одном из файлов журналисты обнаружили фрагмент переписки менеджера с финансистом. Так, 27 октября 2010 года Эпштейн написал: «Ты принимал Путина на своей лодке?». В тот же день ему ответил Мирвольд: «Его жену и дочь».

Действительно ли визит семьи Путина на яхту менеджера состоялся и когда это могло произойти, не уточняется. Также в материалах не говорится, о какой из дочерей российского политика — Катерине Тихоновой или Марии Воронцовой — идет речь и зачем финансисту эта информация.

Мирвольд и Эпштейн общались как минимум с 1996 по 2018 год, а в последние восемь лет из этого периода регулярно виделись в Сиэтле и Нью-Йорке, писало The Seattle Times, проанализировавшее всю их переписку, опубликованную в рамках дела финансиста.

Как обратила внимание «Медуза», первая встреча Мирвольда с Эпштейном могла произойти в России. И финансист, и менеджер, посещали страну в апреле 1998 года. Их фото из разных городов журналисты обнаружили в массиве фотографий инвестора Эстер Дайсон на сервисе Flickr. Совместных снимков найти не удалось, отмечается в материале.

Мирвольд, которому сейчас 66 лет, в 1996 году стал первым техническим директором Microsoft в истории корпорации. В 2000 году он покинул свой пост и основал компанию по управлению патентами в сфере технологий и энергетики Intellectual Ventures. К 2018 году ее совокупная выручка достигла трех миллиардов долларов.

У бывшего технического директора Microsoft действительно есть яхта, отметила «Медуза». Ему принадлежит построенная в 1998 году 49-метровая Teleost, рассчитанная на десять гостей. Оценочная стоимость судна — 15 миллионов долларов. Teleost предлагается в аренду по цене от 195 тысяч до 220 тысяч долларов в неделю.