«Неработающих» москвичей заставили платить налоги

Почти 64 тысячи трудоспособных «неработающих» жителей Москвы вывели из тени свои доходы в 2025 году после проверки московского управления Федеральной налоговой службы, сообщили в ведомстве.

В прошедшем году работа по легализации доходов официально не трудоустроенных работоспособных жителей Москвы принесла бюджету более девяти миллиардов рублей, рассказала руководитель городского управления ФНС Марина Третьякова.

Помимо этого, в 2025 году в Москве 29 тысяч человек дополнительно задекларировали доходы от операций с имуществом, в результате чего было доначислено более двух миллиардов рублей, сообщили в ФНС. Также московскому управлению ведомства удалось добиться легализации труда 85 тысяч сотрудников, среди которых семь тысяч иностранцев.

«Учитывая социальную значимость проводимой работы, отработка данных в отношении лиц, не имеющих налоговой “истории”, будет продолжена в полном объеме при активном взаимодействии со всеми заинтересованными контролирующими ведомствами», — сообщили в московском управлении ФНС, передало РБК.

В октябре 2025 года ведомство рассказало о ходе проверки в отношении москвичей, которые формально не работают и не декларируют свои доходы для целей налогообложения. За девять месяцев прошлого года работа по легализации «серых» доходов принесла столичному бюджету свыше двух миллиардов рублей, писало РБК со ссылкой на Третьякову.

По словам экспертов, с которыми поговорило издание, проверки могут коснуться людей с активным движением средств по счетам при отсутствии официального трудоустройства, тех, кто предлагает услуги публично без регистрации бизнеса, сдает жилье, но не декларирует доходы от этого, и занижает цены при продаже имущества. Помимо этого, в группу риска попадают граждане, совершающие сделки с дорогими активами, в том числе за рубежом, а также те, в отношении кого поступили сигналы о неучтенных поступлениях, заявили собеседники РБК.