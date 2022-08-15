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Кто и как продает товары западных брендов, которые ушли из России

The Guardian рассказывает, почему Zara, Apple и другие компании теряют контроль над своими товарами

15.08.2022

С начала войны в Украине часть мировых брендов закрыла свои магазины в России и прекратила поставки. Тем не менее некоторые из этих товаров все еще можно купить: предприниматели ввозят их в страну параллельным импортом. «Холод» пересказывает текст The Guardian об этом.

«Идея продавать Zara появилась у жены»

В начале марта испанский бренд одежды Zara объявил о закрытии магазинов и онлайн-продаж в России. И хотя некоторые издания писали, что компания хочет оптимизировать сеть, новостей об открытии Zara так и не появилось. Ситуацией воспользовались некоторые предприниматели. Например, Александр Горбунов из Красноярска решил самостоятельно импортировать знакомый россиянам бренд. 

«Идея начать продавать Zara появилась у моей жены. Она сказала, что очень хочет, чтобы одежда [Zara] вернулась», — рассказал Горбунов. На 12 августа было запланировано открытие магазина Panika, который пока продает исключительно вещи брендов Zara и Zara Home.

Горбунов сказал, что быстро нашел продавца в Казахстане (знакомую, которая оформила юридическое лицо для перепродажи вещей. — Прим. «Холода»), закупил вещи на полтора-два миллиона рублей и импортировал их в Россию. Предприниматель утверждает, что наценка на каждую позицию составит «всего 200-300 рублей». 

«У нас есть дизайнер, который выбирает, что купить из последних коллекций, — мы не хотим просто наполнить наш магазин вещами Zara. Это все официально — параллельный импорт», — рассказал Горбунов. 

«Параллельный импорт — единственный, который остался»

Когда в начале марта Apple официально объявила о своем уходе из России и прекратила поставки товара, казалось, что реселлерам этой техники придется трудно. Однако как минимум точки re:Store — одной из крупнейших сетей-реселлеров Apple — не пустуют. В наличии есть даже iPhone 13 Pro Max в цвете Alpine Green, релиз которого был после начала войны в Украине.

«[Доставка iPhone 14, выход которого ожидается в сентябре] займет где-то месяц, поэтому [в продаже смартфон появится] в октябре. Но мы его получим», — рассказали The Guardian сотрудники сети. На вопросы журналистов о том, как именно им удается импортировать продукцию Apple, в re:Store не отвечают. Издание The Guardian считает, что здесь дело тоже в параллельном импорте. 

Такая же ситуация и с рынком косметических средств, автомобилей и других товаров. Например, владелец компании «Автодилер Университет» Арарат Мардоян импортировал в Россию несколько десятков дорогих машин с начала войны. Автомобили приехали из ОАЭ, Индии, Китая или стран Южной Америки. Мардоян рассказал журналистам, что в Россию машины ввозит через Армению или иранский порт Энзели, так как лучше избегать [ввоза через] “недружественные” страны. «Я бы не сказал, что это параллельный импорт: реальный импорт полностью остановлен, поэтому этот — единственный, который остался», — сказал Мардоян.

Почему это все возможно?

Российские власти действительно запустили механизм перепродажи брендовых вещей внутри страны легально — он работает с мая. Теперь компании из России могут закупать товары из перечня Минпромторга за рубежом без соглашения с владельцами товарного знака. Это открыло возможности для «серого импорта». Таким образом в Россию могут попадать товары, официально предназначенные для продажи в странах ЕАЭС — Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане. Западные бренды в этом случае теряют любой контроль над дистрибуцией и продажей своих товаров.

The Guardian также приводит слова социолога Григория Юдина. Он считает, что Кремль стремится сохранить «ощущение нормальности в повседневной жизни [россиян]», чтобы поощрять эскапизм, который многие россияне приняли с начала войны.

«Это чувство нормальности подразумевает, что россияне все еще имеют доступ ко всем продуктам, к которым они привыкли, — пояснил Юдин. — Таким образом, параллельный импорт играет свою роль в том, чтобы жизнь не прерывалась из-за войны. Путин не хочет, чтобы россияне меняли свои привычки из-за войны, а продолжали жить так, как жили. Западные товары, которые кажутся неважными, могут иметь большую ценность для среднего россиянина».

Полный текст The Guardian читайте здесь.

Автор
редакция «Холода»
Фото на обложке
Дмитрий Ловецкий / AP / Scanpix / LETA
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