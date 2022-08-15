Кто и как продает товары западных брендов, которые ушли из России

С начала войны в Украине часть мировых брендов закрыла свои магазины в России и прекратила поставки. Тем не менее некоторые из этих товаров все еще можно купить: предприниматели ввозят их в страну параллельным импортом. «Холод» пересказывает текст The Guardian об этом.

«Идея продавать Zara появилась у жены»

В начале марта испанский бренд одежды Zara объявил о закрытии магазинов и онлайн-продаж в России. И хотя некоторые издания писали, что компания хочет оптимизировать сеть, новостей об открытии Zara так и не появилось. Ситуацией воспользовались некоторые предприниматели. Например, Александр Горбунов из Красноярска решил самостоятельно импортировать знакомый россиянам бренд.

«Идея начать продавать Zara появилась у моей жены. Она сказала, что очень хочет, чтобы одежда [Zara] вернулась», — рассказал Горбунов. На 12 августа было запланировано открытие магазина Panika, который пока продает исключительно вещи брендов Zara и Zara Home.

Горбунов сказал, что быстро нашел продавца в Казахстане (знакомую, которая оформила юридическое лицо для перепродажи вещей. — Прим. «Холода»), закупил вещи на полтора-два миллиона рублей и импортировал их в Россию. Предприниматель утверждает, что наценка на каждую позицию составит «всего 200-300 рублей».

«У нас есть дизайнер, который выбирает, что купить из последних коллекций, — мы не хотим просто наполнить наш магазин вещами Zara. Это все официально — параллельный импорт», — рассказал Горбунов.

«Параллельный импорт — единственный, который остался»

Когда в начале марта Apple официально объявила о своем уходе из России и прекратила поставки товара, казалось, что реселлерам этой техники придется трудно. Однако как минимум точки re:Store — одной из крупнейших сетей-реселлеров Apple — не пустуют. В наличии есть даже iPhone 13 Pro Max в цвете Alpine Green, релиз которого был после начала войны в Украине.

«[Доставка iPhone 14, выход которого ожидается в сентябре] займет где-то месяц, поэтому [в продаже смартфон появится] в октябре. Но мы его получим», — рассказали The Guardian сотрудники сети. На вопросы журналистов о том, как именно им удается импортировать продукцию Apple, в re:Store не отвечают. Издание The Guardian считает, что здесь дело тоже в параллельном импорте.

Такая же ситуация и с рынком косметических средств, автомобилей и других товаров. Например, владелец компании «Автодилер Университет» Арарат Мардоян импортировал в Россию несколько десятков дорогих машин с начала войны. Автомобили приехали из ОАЭ, Индии, Китая или стран Южной Америки. Мардоян рассказал журналистам, что в Россию машины ввозит через Армению или иранский порт Энзели, так как лучше избегать [ввоза через] “недружественные” страны. «Я бы не сказал, что это параллельный импорт: реальный импорт полностью остановлен, поэтому этот — единственный, который остался», — сказал Мардоян.

Почему это все возможно?

Российские власти действительно запустили механизм перепродажи брендовых вещей внутри страны легально — он работает с мая. Теперь компании из России могут закупать товары из перечня Минпромторга за рубежом без соглашения с владельцами товарного знака. Это открыло возможности для «серого импорта». Таким образом в Россию могут попадать товары, официально предназначенные для продажи в странах ЕАЭС — Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане. Западные бренды в этом случае теряют любой контроль над дистрибуцией и продажей своих товаров.

The Guardian также приводит слова социолога Григория Юдина. Он считает, что Кремль стремится сохранить «ощущение нормальности в повседневной жизни [россиян]», чтобы поощрять эскапизм, который многие россияне приняли с начала войны.

«Это чувство нормальности подразумевает, что россияне все еще имеют доступ ко всем продуктам, к которым они привыкли, — пояснил Юдин. — Таким образом, параллельный импорт играет свою роль в том, чтобы жизнь не прерывалась из-за войны. Путин не хочет, чтобы россияне меняли свои привычки из-за войны, а продолжали жить так, как жили. Западные товары, которые кажутся неважными, могут иметь большую ценность для среднего россиянина».

Полный текст The Guardian читайте здесь.